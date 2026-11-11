Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προέβη ο Βινίσιους, ο οποίος επικοινώνησε με έναν 13χρονο θύμα πολέμου από το Σουδάν, στέλνοντάς του ένα ξεχωριστό μήνυμα.

Συγκίνησε με την ξεχωριστή πρωτοβουλία που πήρε ο Βινίσιους Τζούνιορ. Πιο συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης πληροφορήθηκε την ιστορία του μικρού Ζάχερ, μέσα από το αφιέρωμα που είχε παρουσιάσει το BBC και θέλησε να επικοινωνήσει μαζί του, προσφέροντάς του μια τεράστια έκπληξη.

Όλα ξεκίνησαν το 2024, όταν ο 13χρονος βρέθηκε στο επίκεντρο επίθεσης με drone στο Χαρτούμ, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό και στα δύο πόδια. Ο ίδιος και η μητέρα του δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν από την πρωτεύουσα του Σουδάν που βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση, και προσπαθούσαν να επιβιώσουν πουλώντας φακές στους δρόμους.

Ακόμη και μετά την τραγική εξέλιξη, ο μικρός δεν απομακρύνθηκε από το ποδόσφαιρο, έχοντας ως μεγάλο στόχο να αποκτήσει προσθετικά πόδια και να μπορέσει να επιστρέψει στις δραστηριότητές του.

Η ιστορία του που έγινε γνωστή μέσα από το αφιέρωμα του BBC, κινητοποίησε χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι συγκέντρωσαν 45.000 λίρες για την περίθαλψή του. Μετά τη μεταφορά του στο Κάιρο, τις χειρουργικές επεμβάσεις και την αποκατάσταση, απέκτησε προσθετικά μέλη και κατάφερε να περπατήσει ξανά.

Μέσα σε όλα αυτά, δεν έπαψε να θαυμάζει τον Βινίσιους. Όταν ο Βραζιλιάνος έμαθε πως είναι το ποδοσφαιρικό του είδωλο, φρόντισε να επικοινωνήσει μαζί του, στέλνοντάς του προσωπικό μήνυμα και προσφέροντάς του πρόσκληση για να δει από κοντά τη Ρεάλ Μαδρίτης.

| Vinícius Jr sent a message to one of his biggest fans, Zaher, a young man in Sudan who lost both legs in a drone attack. He has also invited him to a Real Madrid match at the Bernabéu. https://t.co/NRMoMzyw0l November 11, 2026

«Έμαθα την ιστορία σου. Γνωρίζω πόσο δύσκολοι πρέπει να ήταν οι τελευταίοι μήνες για εσένα. Ελπίζω πραγματικά να αξιοποιήσεις τα νέα προσθετικά σου πόδια, να επιστρέψεις στο ποδόσφαιρο και να βρεις την ευτυχία. Το αξίζεις.

Θα ήθελα να σε προσκαλέσω να παρακολουθήσεις έναν αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορούμε να περάσουμε μαζί ολόκληρη την ημέρα», είπε ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Ζάχερ σηκώθηκε, έφυγε από το δωμάτιο και όταν επέστρεψε, φορούσε τη νέα φανέλα του Βραζιλιάνο, λέγοντας «πες στον Βινίσιους ότι τον αγαπώ», ενώ ελπίζει ότι μια μέρα θα καταφέρει να πάρει βίζα και να δεχτεί την προσφορά.