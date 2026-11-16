Η αυτοκριτική του Βινίσιους, η κρίση στη Ρεάλ και ο Αντσελότι: «Κατέληξα να προπονούμαι λιγότερο, αυτό μπορεί να επηρέασε το ξεκίνημά μου»

Ο Βινίσιους μίλησε για την πτώση στην απόδοσή του, εξήγησε τι επηρέασε την αγωνιστική του κατάσταση και αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή του Κάρλο Αντσελότι στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για τις του αγωνιστικές επιδόσεις, τόσο στην εθνική Βραζιλίας όσο και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, μετά τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Ιαπωνία, μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που διανύει.

«Η μεγαλύτερη ευθύνη αναλογεί σε εμένα, επειδή έχω περισσότερη εμπειρία και είμαι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε και στους παράγοντες που ενδεχομένως επηρέασαν το ξεκίνημά του στη νέα σεζόν.

«Δεν νομίζω ότι προετοιμάστηκα καλύτερα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, επειδή ο αντίκτυπος αυτού του τουρνουά είναι πολύ σημαντικός για όλους τους Βραζιλιάνους. Το να χάσουμε τόσο νωρίς ήταν κάτι που δεν περιμέναμε. Έτσι, εκμεταλλεύτηκα τις διακοπές για να διασκεδάσω, να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω και να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου. Κατέληξα να προπονούμαι λιγότερο από ό,τι τα τελευταία χρόνια», εξήγησε.

«Αυτό μπορεί να επηρέασε το ξεκίνημά μου στη σεζόν. Επίσης, όσον αφορά την ανανέωση του συμβολαίου μου, με τόσες πολλές ομάδες να ενδιαφέρονται το περασμένο καλοκαίρι, ένιωσα πραγματικά συγκλονισμένος, όπως και η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά η σεζόν είναι πολύ μεγάλη», πρόσθεσε στη συνέχεια.



Ο Βινίσιους ανέφερε επίσης, πως θέλει να δοθεί χρόνος στους Έντρικ και Εστεβάο ώστε να εξελιχθούν με την Εθνική ομάδα. Κατά την άποψή του, το βάρος της πρέπει να πέσει στους ίδιους και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία.

Μεταξύ άλλων, μίλησε επίσης και για τον Κάρλο Αντσελότι και για το τι σήμαινε για εκείνον η παρουσία του στη Ρεάλ.

«Άλλαξε την ιστορία μου στη Ρεάλ Μαδρίτης και στο ποδόσφαιρο», δήλωσε για τον προπονητή που πλέον τον καθοδηγεί στην Εθνική Βραζιλίας, ενώ αποκάλυψε ότι χάρηκε όταν έμαθε πως ο Ιταλός τεχνικός θα αναλάμβανε τη «σελεσάο».