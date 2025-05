Οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα έστησαν το δικό τους... πάρτι μετά την απονομή του πρωταθλήματος και ο Λαμίν Γιαμάλ «πρωταγωνίστησε» για ακόμη μία φορά στους πανηγυρισμούς.

Η Μπαρτσελόνα έδωσε το τελευταίο παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς της απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Οι Μπλαουγκράνα, που είχαν εξασφαλίσει το 28ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους την προηγούμενη αγωνιστική μετά τη νίκη επί της Εσπανιόλ, μπορεί να ηττήθηκαν από το Κίτρινο Υποβρύχιο αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να τους χαλάσει το βράδυ.

Μετά τη λήξη του ματς ακολούθησε η απονομή του τίτλου, μερικές ώρες μετά τη μεγαλειώδη παρέλαση στους δρόμους της Βαρκελώνης όπου αποθεώθηκαν από εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους τους.

Το «πάρτι» μεταφέρθηκε στο γήπεδο το βράδυ της Κυριακής (18/05), όπου φυσικά την παράσταση δεν θα μπορούσε να κλέψει άλλος εκτός του Λαμίν Γιαμάλ! Ο 17χρονος εξτρέμ χόρεψε ρυθμικά με τη μασκότ της ομάδας, πανηγύρισε μαζί με τον μικρούλη αδερφό του και έκανε τα... δικά του με το σημαιάκι του κόρνερ δίνοντας το σύνθημα για ό,τι ακολούθησε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.

The video everyone has been waiting for 😍pic.twitter.com/wieUYxu5sB