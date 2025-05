Ο κόσμος των «μπλαουγκράνα» έδωσε δυναμικό «παρών» στη Βαρκελώνη, γιορτάζοντας με την ψυχή του το εγχώριο τρέμπλ της ομάδας του Χάνσι Φλικμ, με τις εκτιμήσεις να μιλούν για παρουσία πέραν του μισού εκατομμυρίου φιλάθλων.

«Μεθυσμένη πόλη» είναι από χθες (16/5) η Βαρκελώνη. Η πρωτεύουσα της Καταλονίας γιόρτασε από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, το εγχώριο τρεμπλ της Μπαρτσελόνα.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ μετά το Σούπερ Καπ και το Κόπα Ντελ Ρέι, αναδείχθηκε -και- μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας, μετά το 0-2 στην έδρα της μισητής Εσπανιόλ, φτάνοντας έτσι τους 28 τίτλους στη La Liga.

An astonishing turnout—nearly 700,000 passionate fans flooded the streets for tonight’s victory parade!



A testament to the unwavering support and deep connection between the club and its incredible fanbase. Truly unforgettable! pic.twitter.com/lT5Fh6ABmH