Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τους δρόμους της Βαρκελώνης δίνοντας το «παρών» στην πανηγυρική παρέλαση της Μπαρτσελόνα μετά την επιστροφή της στην κορυφή της La Liga.

Η Μπαρτσελόνα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας για 28η φορά στην ιστορία της μετά τη νίκη με 2-1 επί της «μισητής» Εσπανιόλ. Έτσι, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε τη σεζόν η ομάδα του Χάνσι Φλικ εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο με τους φιλάθλους των Μπλαουγκράνα να εκδίδονται σε ένα ξέφρενο πάρτι στους δρόμους της πόλης.

Το απόγευμα της Παρασκευής (16/05), λιγότερο από 24 ώρες μετά τη νίκη της στο ντέρμπι της Καταλονίας, χιλιάδες οπαδοί κατέβηκαν στους δρόμους για να δουν από κοντά τους «ήρωες» του Φλικ στην καθιερωμένη παρέλαση με το πούλμαν και τα τρία τρόπαια της Μπαρτσελόνα μέσα στη σεζόν. Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup Ισπανίας, οι τρεις τίτλοι που κατέκτησαν νικώντας τη μεγάλη της αντίπαλο στην Ισπανία.

