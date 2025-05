Γιαμάλ: Ο Μέσι βάπτισε έναν άξιο διάδοχο

Όταν το όνομά του άρχισε να κάνει τον πρώτο ντόρο στο παγκόσμιο στερέωμα, κυκλοφόρησαν κάποιες φωτογραφίες από την εποχή που ήταν μωρό. Συγκεκριμένα κάποιες φωτογραφίες που απαθανάτιζαν τον 20χρονο τότε Λιονέλ Μέσι να τον κάνει μπάνιο σε μια κολυμπήθρα, όταν ο Γιαμάλ ήταν μόλις μερικών μηνών. «Το βάπτισμα του θεού» ήταν μόνο μερικοί από τους τίτλους που κυκλοφόρησαν, με τον 17χρονο χρόνια μετά πράγματι να βαδίζει στα χνάρια του Αργεντινού θρύλου.

Πολλοί θα το χαρακτηρίσουν ιεροσυλία, μα η πραγματικότητα διαφέρει. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Ούτε να προδικάσει καταστάσεις. Οι αριθμοί ωστόσο είναι αμείλικτοι. Στα 17 του χρόνια ο Γιαμάλ είναι ανώτερος από τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Με περισσότερη εμπειρία, μεγάλες παραστάσεις και κορυφαίους αριθμούς.

Cristiano Ronaldo at 17 years old: 19 appearances, 5 goals, 4 assists. Lionel Messi at 17 years old: 9 appearances, 1 goal, 0 assists. Lamine Yamal at 17 years old: 100 appearances, 22 goals, 33 assists. pic.twitter.com/1NOaeZTdZ7

Πριν καν κλείσει τα 18 κατέγραψε 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, τη στιγμή που ο Μέσι πρόλαβε μόλις εννιά συμμετοχές όλες κι όλες. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δε, τα είχε πάει... ελαφρώς καλύτερα με 19 παρουσίες στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μετρώντας πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ.

Πολύ μακριά από τα 22 γκολ και τις 33 ασίστ που μετράει ο Γιαμάλ στη Μπαρτσελόνα, ο οποίος «καπελώνει» και το φαινόμενο «Λιονέλ Μέσι» που στα 17 του είχε πετύχει μόλις ένα γκολ με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα. Σημαίνει αυτόματα πως θα τους ξεπεράσει; Η απάντηση φυσικά είναι όχι! Έχει όλα τα φόντα ωστόσο να θεμελιώσει το όνομά του στην ελίτ του αθλήματος για τη γενιά που θα ακολουθήσει.

What if Messi got his powers from Lamine Yamal and not the other way around!!! pic.twitter.com/tH98T8UrVU