Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το εγχώριο τρεμπλ, ο άσος της Μπαρτσελόνα εθεάθη με μια μπλούζα που απεικονίζει την περίφημη φωτογραφία του με τον Λιονέλ Μέσι.

Δεν έχουν κοπάσει ακόμη οι πανηγυρισμοί της Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση του εγχώριου τρεμπλ στην Ισπανία. Οι «μπλαουγκράνα» που αναδείχθηκαν πρωταθλητές για 28η φορά στην ιστορία τους την περασμένη Πέμπτη (15/5), έστησαν... πάρτι στους δρόμους της Βαρκελώνης από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, παρέα με τα 3 τρόπαια (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ).

Αρκετά ήταν τα στιγμιότυπα που κέντρισαν το ενδιαφέρον, ωστόσο την παράσταση φαίνεται πως «κλέβει» (και εκτός γηπέδων) ο Λαμίν Γιαμάλ. Το 17χρονο «starboy» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου εθεάθη να έχει στην κατοχή του ένα λευκό μπλουζάκι, ιδιαίτερης όμως σημασίας.

Αυτό διότι πάνω υπάρχει μια στάμπα, με την περίφημη φωτογραφία του... μωρού Γιαμάλ και του Λιονέλ Μέσι, στην κατά πολλούς «βάφτιση» του διαδόχου του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή. Φυσικλα, από τη στιγμή που η φωτό κυκλοφόρησε, έγινε viral.

