Απόψε (15/5, 22:30) η Μπαρτσελόνα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο της La Liga στην έδρα της Εσπανιόλ, όπως συνέβη πριν 2 χρόνια, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να κάνουν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο!

Την πρώτη από τις τρείς ευκαιρίες για -μαθηματική- κατάκτηση της φετινής La Liga έχει απόψε (15/5, 22:30) η Μπαρτσελόνα, η οποία φιλοξενείται από την Εσπανίολ, στο «μισητό» ντέρμπι της Βαρκελώνης για την 36η αγωνιστική.

Οι «μπλαουγκράνα» μετά την αγχωτική νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στις καθυστερήσεις επί της Μαγιόρκα (2-1), θέλουν το τρίποντο στην έδρα της «μισητής» αντιπάλου, έτσι ώστε να πανηγυρίσουν το 28ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Αν αυτό συμβεί, τότε δεν αποκλείεται να επαναληφθούν σκηνικά... 2023! Τότε που το σύνολο του Τσάβι επικράτησε με 2-4 της Εσπανίολ, εξασφαλίζοντας τον τίτλο 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν.

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, οι παίκτες της Μπάρτσα πανηγύρισαν στο κέντρο του γηπέδου, με τους φίλους της Εσπανιόλ να μην αντέχουν το θέαμα και να μπουκάρουν στον αγωνιστικό χώρο, χαρίζοντας πρωτοφανή σκηνικά!

Back in 2023, Barcelona celebrated the La Liga title win on the pitch of local rivals Espanyol....



The fans were NOT happy - they invaded the pitch and went to chase the Barcelona players.



Today, Espanyol take on Barcelona at home. 👀🇪🇸 pic.twitter.com/9RoD3c1MKX