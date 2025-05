Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε επίσημη πρόταση στην Μπόρνμουθ για την απόκτηση του Ντιν Χάουσεν, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων να συνεχίζονται.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να φέρει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» τον Ντιν Χάουσεν και λογίζεται ως φαβορί για την απόκτηση του 20χρονου αμυντικού της Μπόρνμουθ.

Οι διαδικασίες μάλιστα προχωράνε με γοργούς ρυθμούς και σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ έστειλε επίσημη πρόταση συμβολαίου στα Κεράσια, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η Βασίλισσα αποτελεί προτεραιότητα και για τον ίδιο τον Χάουσεν, ενώ τη γωνία... καραδοκούν Τσέλσι, Λίβερπουλ και Άρσεναλ σε περίπτωση που το deal δεν τελεσφορήσει.

🚨⚪️ EXCL: Real Madrid have sent formal contract proposal to Dean Huijsen and his camp today, talks ongoing to sign Spanish CB.



Negotiations continue while Chelsea, Arsenal and Liverpool remain ready to enter the race in case of complications.



Real remain player’s priority. pic.twitter.com/mp9U8uhFMd