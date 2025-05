Τον Ντιν Χάουσεν της Μπόρνμουθ έχει... σταμπάρει για τα καλά η Ρεάλ Μαδρίτης που κινείται με γοργούς ρυθμούς για να αποσπάσει την υπογραφή του 19χρονου και να προλάβει τους «μνηστήρες» του.

Αποφασισμένη να εντάξει στο ρόστερ της τον Ντιν Χάουσεν της Μπόρνμουθ είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μάλιστα τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι το φαβορί για την απόκτηση του νεαρού αμυντικού για να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή.

Η Βασίλισσα που πριν από μερικές ημέρες εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για τον Χάουσεν, έχει εντείνει τις επαφές της μαζί του και όπως αναφέρει η «Telegraph» εκείνη είναι που οδηγεί την «κούρσα» έχοντας αφήσει πίσω της τις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες ομάδες. Μάλιστα, η Ρεάλ έχει προχωρήσει με γοργές διαδικασίες τις συζητήσεις μεταξύ των πλευρών και έχει αποφασίσει να πληρώσει τη ρήτρα ύψους 58 εκατ. ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσει.

Θυμίζουμε ότι ενδιαφέρον για την περίπτωση του Χάουσεν έχουν δείξει Λίβερπουλ, Τσέλσι και Άρσεναλ, καθώς ο νεαρός αμυντικός των Κερασιών έχει προσελκύσει κόσμο με τις φετινές του εμφανίσεις. Στο «μάτι» της Ρεάλ πάντως όσον αφορά τα μετόπισθεν βρίσκονται επίσης οι Ιμπραχίμα Κονατέ και Γουίλιαμ Σαλιμπά.

