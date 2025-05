Ο Αντσελότι επιβεβαίωσε το τέλος από τη Ρεάλ: «Από τις 26 Μαΐου θα είμαι προπονητής της Βραζιλίας»

Ο Κάρλο Αντσελότι επιβεβαίωσε ότι από τις 26 Μαΐου δε θα είναι πιά ο τεχνικός της Ρεάλ, κάνοντας ένα μικρό απολογισμό της εξαετούς θητείας του στη Βασίλισσα.

Ο Κάρλο Αντσελότι παραχώρησε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις Τύπου ως τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, εν όψει της αναμέτρησης με τη Μαγιόρκα την Τετάρτη (14/5). Ο Ιταλός τεχνικός απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων επιβεβαιώνοντας ότι στις 26 Μαΐου θα αποχωρήσει επίσημα από την ομάδα την οποία υπηρέτησε επί έξι χρόνια.

Ο 65χρονος κόουτς είπε μεν ότι αποχωρεί, ωστόσο θέλησε να υπενθυμίσει ότι δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και ότι παραμένει στο τιμόνι των Μερένγκες μέχρι την τελευταία αγωνιστική.

«Από τις 26 Μαΐου θα είμαι προπονητής της Βραζιλιάς. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένας σύλλογος που έχω στην καρδιά μου. Μια μέρα έπρεπε να τελειώσει. Ήταν έξι χρόνια όπου περάσαμε υπέροχα, κερδίσαμε πολλούς τίτλους, με αναμνήσεις που θα με συνοδεύουν για μια ζωή. Αν κάποιος μου έλεγε ότι θα κέρδιζα 11 τίτλους σε τέσσερα χρόνια, θα έλεγα ότι αυτό είναι αδύνατο. Γιατί φεύγω; Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και αυτά φτάνουν στο τέλος τους. Απόλαυσα το χρόνο μου εδώ. Η Ρεάλ θα το ανακοινώσει όποτε θέλει εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό», είπε μεταξύ άλλων ο Ιταλός.

Παράλληλα, κλήθηκε να δώσει μία συμβουλή στο διάδοχό του,Τσάμπι Αλόνσο, τον οποίο φαίνεται πως εμπιστεύεται απόλυτα, λέγοντας: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται καμία συμβουλή, είναι ένας εξαιρετικός προπονητής».

