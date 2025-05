Βραζιλία και Αντσελότι έχουν προφορική συμφωνία και η Σελεσάο περιμένει τον Ιταλό τεχνικό να υπογράψει άμεσα.

Όλο και πιο κοντά φαίνεται να βρίσκεται ο Κάρλο Αντσελότι στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Βραζιλίας, αφού υπάρχει προφορική συμφωνία με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Εντνάλντο Ροντρίγκες.

Ο Ιταλός τεχνικός παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στη Ρεάλ Μαδρίτης και θέλει να παλέψει μέχρι τέλους για την κατάκτηση της La Liga. Γι’ αυτό και η υπογραφή του συμβολαίου του με τη Σελεσάο προγραμματίζεται, εκτός απροόπτου, για τις 12 Μαΐου, μία ημέρα μετά το clasico με την Μπαρτσελόνα.

Carlo Ancelotti’s verbal agreement with Brazil for the World Cup 2026, still valid and available to be signed.



After issues on timing between CBF and Real Madrid, Carlo will proceed with exit steps after El Clásico.



The Federation, waiting for Ancelotti to sign. pic.twitter.com/6s0qwxUT8W