Σε ένα ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών και απίθανων αποκρούσεων του Λέο Ρομάν, η Μπαρτσελόνα νίκησε μόνο 1-0 την Μαγιόρκα και ανέβασε στο +7 την διαφορά της από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, με ματς περισσότερο, στην κούρσα τίτλου της La Liga.

Είχε σαράντα (!) τελικές, αλλά μόλις ένα γκολ. Αυτό, όμως, ήταν αρκετό για να χαρίσει στην Μπαρτσελόνα μια αγχώδη, όσο και πολύτιμη εντός έδρας νίκη επί της Μαγιόρκα (1-0), χάρη στην οποία ανέβασε στους επτά βαθμούς την απόστασή της από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, με ματς περισσότερο.

Αυτό που θα δώσει σε λίγες ώρες η Βασίλισσα στην έδρα της συμπολίτισσας Χετάφε (23/04, 22:30) στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της La Liga και στον τελευταίο της αγώνα πριν από το ραντεβού με τους Μπλαουγκράνα στον τελικό του Κυπέλλου το Σάββατο (26/04, 23:00) στην Σεβίλλη.

Η δημόσια ενόχληση των Έκτορ Φορτ και Ανσού Φάτι επειδή δεν έπαιξαν κόντρα στην Θέλτα… έπιασε τόπο, αφού αμφότεροι ξεκίνησαν βασικοί, με τον Χάνζι Φλικ να κάνει συνολικά επτά αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ματς.

Οι φιλοξενούμενοι, μια πολύ καλοδουλεμένη και σκληροτράχηλη ομάδα, έδωσαν ξεκάθαρα την μπάλα στην αντίπαλό τους και αποδείχθηκαν επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, με τον Βόιτσεχ Στέσνι σαν… μπακότερμα να αποσοβεί αυτές τις προσπάθειες.

Μετά από μια διπλή απόκρουση του Λέο Ρομάν σε σουτ των Φεράν Τόρες και Λαμίν Γιαμάλ στα πρώτα λεπτά, η Μπάρτσα ανέβασε στροφές μετά το 25’, χάνοντας τρεις κλασικές ευκαιρίες, σε τετ – α – τετ του Ντάνι Όλμο ύστερα από μαγική πάσα του Γιαμάλ με το εξωτερικό που έβγαλε ο Ρομάν με απίθανη απόκρουση, σουτ του Γκάβι στο δοκάρι και εξ’ επαφής σουτ άουτ του εντελώς αμαρκάριστου Ρόναλντ Αραούχο, ύστερα από ασθενή απόκρουση του Ρομάν σε σουτ του Γιαμάλ.

Μετά από μια φάση διαρκείας στα καρέ της Μαγιόρκα με συνεχείς αποκρούσεις από Ρομάν και αμυντικούς, ο Φάτι έστειλε την μπάλα άουτ από ιδανική θέση, σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι Μπλαουγκράνα είχαν είκοσι τελικές (!) έναντι καμίας της Μαγιόρκα, η οποία σκόραρε στο 44’ με το Ματέου Μορέι (παιδί της Μασία), αλλά το γκολ να ακυρώνεται ορθά για (οριακό πάντως) οφσάιντ.

Η πρωτοφανής αναποτελεσματικότητα του πρώτου ημιχρόνου μεταμορφώθηκε σε γκολ με το «καλησπέρα» (στα σαράντα δευτερόλεπτα) του δευτέρου όταν ο Έρικ Γκαρθία, αγωνιζόμενος ως δεξί μπακ, βρήκε τον Όλμο μέσα στην περιοχή και αυτός με πολύ ωραίο συρτό σουτ νίκησε τον ανίκητο μέχρι εκείνο το σημείο Ρομάν και άνοιξε το σκορ για την Μπάρτσα.

Με αυτό το τέρμα, η ομάδα του Φλικ έγινε η δεύτερη στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία) μετά την Τότεναμ με πέντε παίκτες με 10+ γκολ συνολικά, με το Όλμο να προστίθεται στους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Γιαμάλ και Φεράν Τόρες.

Το γκολ – λύτρωση του Όλμο έβγαλε ένα τεράστιο βάρος από τα πόδια των συμπαικτών του, οι οποίοι όμως ταυτόχρονα έριξαν και σημαντικά τον ρυθμό, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι για να πλησιάσουν την ισοφάριση.

Το έκανε ο Αντόνιο Ραΐγιο με κεφαλιά – ψαράκι από το ύψος του πέναλτι, με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ και με μια ακόμα κεφαλιά άουτ του Κάιλ Λάριν, ο οποίος πάλευε μόνος του με όλη την αντίπαλη άμυνα.

Η Μπάρτσα είχε να αντιπαρατάξει μόνο δύο καλά σουτ των Γιαμάλ και Φάτι, αλλά έχασε απίθανη ευκαιρία στο 79’, όταν ο Γιαμάλ ύστερα από φανταστική πάσα του (κορυφαίου και πάλι) Πέδρι έμεινε μόνος το προ του Ρομάν, αλλά απέτυχε να νικήσει τον Ισπανό τερματοφύλακα, ο οποίος έκανε εμφάνιση καριέρας, αποσοβώντας ακόμα ένα γκολ που έμοιαζε σίγουρο σε σουτ του Φερμίν Λόπεθ που κόντραρε και πήρε περίεργα φάλτσα.

Μπαρτσελόνα (Χάνζι Φλικ): Στσέσνι – Έρικ Γκαρθία, Αραούχο, Ίνιγκο Μαρτίνεθ, Έκτορ Φορτ (77’ Ζεράρ Μαρτίν) – Γκάβι, Πέδρι – Γιαμάλ (86’ Ντε Γιονγκ), Ντάνι Όλμο (62’ Φερμίν Λόπεθ), Φάτι (62’ Ραφίνια) – Φεράν Τόρες (77’ Πάου Βίκτορ).

Μαγιόρκα (Χαγκόμπα Αρασάτε): Ρομάν – Βάλιεντ, Ραΐγιο, Κοπέτε – Μορέι, Μασκαρέιγ (86’ Σάλας), Σαμού Κόστα (66’ Ντομένεκ), Μοχίκα (81’ Τόνι Λάτο) – Αντόνιο Σάντσεθ (81’ Βάλερι Φερνάντεθ), Νταρντέρ – Λάριν (86’ Αμπντόν Πρατς).

Βαλένθια και Εσπανιόλ άνοιξαν ισόβαθμες την 33η αγωνιστική και έτσι θα παραμείνουν μετά το τέλος της, με το μεταξύ τους 1-1 στο «Μεστάγια» να τους φέρνει λίγο πιο κοντά στην εξασφάλιση της παραμονής.

Ωραία και ανοιχτό παιχνίδι, με τους Καταλανούς να αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικοί στις λιγότερες ευκαιρίες που είχαν και τον τερματοφύλακά τους Τζουάν Γκαρθία να στερεί από τις Νυχτερίδες το γκολ της ανατροπής.

Ο Χάβι Πουάδο άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους αλλάζοντας την πορεία της μπάλας σε εκτέλεση φάουλ του Έντου Εξπόσιτο, με αποτέλεσμα να αιφνιδιάσει τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι (40’), με τον Χάβι Γκέρα να ισοφαρίζει με σουτ μέσα από την περιοχή, ύστερα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Λουίς Ριόχα (57’).

Goal! Javi Guerra (Valencia) shoots from inside the penalty area and beats the goalkeeper with a ball into the bottom left corner. 1:1 #Laliga // #ValenciaEspanyol 🇪🇦 pic.twitter.com/nAz99d1uO3