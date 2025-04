Αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον Λιονέλ Μέσι έκανε ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν μιλώντας στην «Bild» για το διάστημα που συνυπήρξαν στην Μπαρτσελόνα.

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν είναι ο μεγάλος απών της φετινής σεζόν για την Μπαρτσελόνα, έχοντας χάσει όλη τη χρονιά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του το φθινόπωρο.

Με συνέντευξη που παραχώρησε στην «Bild», ο 32χρονος τερματοφύλακας αναφέρθηκε στη σχέση του με τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι, αποκαλύπτοντας ότι η μεταξύ τους σχέση πέρασε από πολλά κύματα.

«Τρέφω απίστευτο σεβασμό για τον Μέσι, αλλά υπήρξαν στιγμές που αυτός και εγώ δεν τα πηγαίναμε καλά. Η σχέση μας δεν ήταν η καλύτερη. Άλλες φορές έφταιγε εκείνος, μερικές φορές εγώ. Νομίζω ότι ο Μέσι είναι ο μόνος παίκτης που αν θελήσει να σου ρίξει την μπάλα κατάμουτρα, μπορεί να το κάνει. Έχει την ικανότητα να σημαδέψει με ακρίβεια. Το έχει κάνει πολλές φορές», τόνισε ο Τερ Στέγκεν.

❗Ter Stegen: “I hold immense respect for Messi, but there were times when me and him didn't get along and our relationship wasn’t the best.”



“At times, I was at fault, and at other times, it was his fault.” pic.twitter.com/94tLIsZWrn