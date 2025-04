Ο Ραφίνια «εξερράγη» προς τους διαιτητές μετά το φινάλε του Μπαρτσελόνα-Μπέτις και φάνηκε να τα βάζει ακόμη και με τον Τερ Στέγκεν που έσπευσε να τον ηρεμήσει.

Η Μπαρτσελόνα σπατάλησε «χρυσή» ευκαιρία τίτλου απέναντι στην Μπέτις (1-1), δίχως να εκμεταλλευτεί έτσι στο έπακρο την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από τη Βαλένθια. Ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε απογοήτευση και εκνευρισμό στις τάξεις των Μπλαουγκράνα, με πιο τρανταχτό παράδειγμα τον Ραφίνια, ο οποίος ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής για τη συμπεριφορά του προς τον συμπαίκτη του, Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Ο Βραζιλιάνος σταρ, ο οποίος πέρασε στο ματς ως αλλαγή με το σκορ στο 1-1, ήταν έξω φρενών με τους διαιτητές στο φινάλε της αναμέτρησης στο «Μοντζουίκ», έχοντας ανοίξει ήδη αντιπαράθεση με τον έναν από τους δύο επόπτες κατά τη διάρκεια του ματς.

Raphinha to the referee: “What do you think I'm doing, your f*ck*ng mother.” Where's the red card? pic.twitter.com/BG9xhUfYKW

Συγκεκριμένα, ο Ραφίνια φάνηκε να εκτοξεύει... γαλλικά προς τον επόπτη μετά από ένα πλάγιο που δόθηκε υπέρ της Μπέτις και η οργή του κορυφώθηκε μετά το τελευταίο σφύριγμα, όταν πέρασε μπροστά από τον επόπτη στον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Οι δυο τους αντάλλαξαν και πάλι μερικές κουβέντες, με τον επόπτη να κάνει χαρακτηριστική χειρονομία στον Ραφίνια να μπει στη φυσούνα κι εκείνη τη στιγμή ο Τερ Στέγκεν μπήκε στη μέση για να ηρεμήσει τον Βραζιλιάνο συμπαίκτη του.

Ο τελευταίος, ωστόσο, τον απώθησε δύο φορές φανερά εκνευρισμένος, με τον Γερμανό κίπερ να τον πιάνει από το μπράτσο για να τον σύρει όπως όπως στη φυσούνα και να λήξει η ένταση.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ραφίνια βγαίνει εκτός εαυτού μέσα στο 2025, αφού κάτι αντίστοιχο συνέβη τόσο στο περασμένο Αργεντινή-Βραζιλία, όσο και μετά το Μπαρτσελόνα-Αλαβές στις αρχές Φεβρουαρίου όταν όπως και στην προκειμένη περίπτωση, ο Χάνσι Φλικ τον κρατούσε για να τον ηρεμήσει.

God only knows what this linesman was telling Raphinha…



Flick & Ter Stegen were just calming him down!!pic.twitter.com/scSPXcEpXA