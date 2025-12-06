Η Μπαρτσελόνα ήταν... οδοστρωτήρας στην αναμέτρηση με την Μπέτις, την οποία κατασπάραξε με 5-3 έχοντας για πρωταγωνιστή τον Φεράν Τόρες, φτάνοντας στο +4 από την Ρεάλ.

Έχει πάρει φόρα και δεν... σταματιέται με τίποτα η Μπαρτσελόνα! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ ούτε που είδε την Μπέτις στο «Λα Καρτούχα», από το οποίο απέδρασε με 5-3 φτάνοντας στους 40 βαθμούς και στο +4 από την Ρεάλ Μαδρίτης που αναμετράται την Κυριακή με την Θέλτα (7/12, 22:00).

Ο Φεράν Τόρες ήταν σε τρελά κέφια με χατ τρικ μέσα σε 30 λεπτά, ο Μπάρτζι πέτυχε το «παρθενικό» του γκολ με την νέα του ομάδα και ο Γιαμάλ έβαλε το δικό του λιθαράκι στην... πεντάρα των Καταλανών, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ και ότι χαλάρωσαν στο φινάλε.

Το... καθάρισε στο ημίχρονο

Η Μπέτις έκανε το... λάθος να προηγηθεί με τον Άντονι μόλις στο 6ο λεπτό του ματς. Ο Βραζιλιάνος πήρε την πάσα από τον Φορνάλς και εκτέλεσε τον Γκαρθία από κοντά για το 1-0 μέσα σε πανδαιμόνιο στο «Λα Καρτούχα». Η χαρά ωστόσο των γηπεδούχων διήρκησε μόλις πέντε λεπτά. Οι παίκτες των Μπλαουγκράνα έκρυψαν την μπάλα, με τον Φεράν Τόρες να την εμφανίζει στα δίχτυα του Βάλες. Προτού συνέλθει η Μπέτις, ο Τόρες και σκόραρε με υπέροχο βολέ μετά την σέντρα του Κουντέ ανατρέποντας το παιχνίδι στο 13'.

Μία μικρή παρένθεση στην... παράσταση του Τόρες, έβαλε ο Μπάρτζι. Ο Σουηδός, με δυνατό ξερό σουτ έκανε το 1-3 στο 31', σκοράροντας το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Μπαρτσελόνα. Προτού κλείσει το ημίχρονο, ο Τόρες σημείωσε χατ τρικ σκοράροντας στο 40', με την μπάλα να κοντράρει στον Μπάρτρα προτού καταλήξει στα δίχτυα.

Τα τέσσερα δεν της αρκούσαν όμως. Η Μπαρτσελόνα, χωρίς να κατεβάσει ρυθμό, έφτασε και σε πέμπτο τέρμα στο 59', με τον Γιαμάλ να ευστοχεί ψύχραιμα από την άσπρη βούλα για το 5-1! Κάπου εκεί οι Μπλαουγκράνα άρχισαν να ρίχνουν στροφές, χαλάρωσαν και είδαν την Μπέτις να μειώνει. Στο 79', ο Γιορέντε έπιασε στον ύπνο την άμυνα σκοράροντας από κοντά. Το ματς είχε ακόμη ένα γκολ με... δράστη τον Ερνάντεθ από τα έντεκα βήματα. Έκτη συνεχόμενη νίκη για το σύνολο του Φλικ στο πρωτάθλημα, έμεινε στην 5η θέση η Μπέτις.

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Βάλες, Ρουιμπάλ, Μπάρτρα (60' Γιορέντε), Νατάν, Γκόμεθ, Αλτιμίρα (46' Ντεόσα), Φορνάλς, Ρόκα, Άντονι (75' Πάμπλο), Ερνάντεθ, Αμπντέ

Μπαρτσελόνα (Χάνσκι Φλικ): Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Μαρτίν (63' Ντε Γιονγκ), Μπαλντέ (46' Κρίστενσεν), Έρικ Γκαρθία (81' Γιοφρέ), Μπάρτζι (68' Φερμίν), Πέδρι (63' Μπερνάλ), Γιαμάλ, Ράσφορντ, Τόρες

Επιστροφή στις νίκες για την Αλαβές

Την πρώτη της νίκη μετά από περίπου έναν μήνα πανηγύρισε η Αλαβές, η οποία «λύγισε» με 1-0 την Σοσιεδάδ και ανέβηκε στην 9η θέση της La Liga. Το γκολ που έκρινε το αποτέλεσμα του αγώνα σημειώθηκε στο 45+4' χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Μπόιε. Δεύτερη σερί ήττα για την Σοσιεδάδ που έμεινε τους 16 βαθμούς.