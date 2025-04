Η Μπαρτσελόνα απέτυχε να λυγίσει την εξαιρετική Μπέτις στην Βαρκελώνη (1-1), αλλά αύξησε στους τέσσερις βαθμούς την απόστασή της από την Ρεάλ Μαδρίτης στην κούρσα του τίτλου της La Liga.

Οι γηπεδούχοι, χωρίς τον ελαφρά τραυματία Ίνιγκο Μαρτίνεθ και τον «φορτωμένο» Ραφίνια στον πάγκο για λόγους ροτέισον, μπήκαν δυνατά από την αρχή, κόντρα σε μια ομάδα που έπαιζε χωρίς τον «εγκέφαλό» της Ίσκο, απών λόγω τιμωρίας.

Οι Μπλαουγκράνα ευτύχησαν να προηγηθούν πολύ νωρίς (7’), όταν Λαμίν Γιαμάλ και Φεράν Τόρες συνδυάστηκαν και ο Γκάβι με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή συνδύασε το 100ό του ματς πρωταθλήματος με γκολ, το οποίο δεν πανηγύρισε από σεβασμό στην Μπέτις, στα τμήματα υποδομής της οποίας ξεκίνησε την καριέρα του.

