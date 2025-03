Αντσελότι :«Έχει δίκιο ο Φλικ, η Ρεάλ δεν είναι Μπαρτσελόνα»

Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε με.... αιχμηρό τρόπο στον Χάνσι Φλικ, ο οποίος είχε σχολιάσει τις τελευταίες δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού για το πρόγραμμα της La Liga και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει γίνει καμία επαφή για να αναλάβει την Βραζιλία.

Ο Κάρλο Αντσελότι δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει στον Χάνσι Φλικ, ο οποίος είχε σχολιάσει τις τελευταίες δηλώσεις του για το πρόγραμμα της La Liga. Ακόμη έβαλε τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να αναλάβει την Εθνική Βραζιλίας.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα είχε αναφέρει σε συνέντευξη Τύπου ότι, σε αντίθεση με τον Αντσελότι, η ομάδα του δεν εκφράζει παράπονα για το απαιτητικό πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας πως μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο ανεξαρτήτως συνθηκών. Αυτή η δήλωση φαίνεται να ενόχλησε τον 65χρονο τεχνικό, ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και απάντησε αμέσως.

Ο Αντσελότι, απαντώντας στον Γερμανό τεχνικό, παραδέχτηκε ότι συμφωνεί με το σχόλιό του, αλλά δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα δεν έχουν καμία σχέση.

«Καταλαβαίνω τα παράπονα. Είχαν έλλειψη παικτών. Όπως επίσης συμφωνώ με αυτό που είπαν, ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι η Μπαρτσελόνα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Βασίλισσας.

Ακόμη ξεκαθάρισε ότι έχει συμβόλαιό με τη Ρεαλ και δεν έχει καμία επαφή για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της «σελεσάο»: «Δεν έχει επικοινωνήσει κανένας από την ομοσπονδία της Βραζιλίας μαζί μου. Έχω συμβόλαιο με τη Ρεάλ και δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Αγαπώ τους φιλάθλους της Βραζιλίας και τους ποδοσφαιριστές της, αλλά έχω συμβόλαιο»

Carlo Ancelotti: “I agree with Hansi Flick… Real Madrid is NOT Barcelona”. pic.twitter.com/vZ0Xlfv4Kw