Εμφανώς συγκινημένος ήταν ο πατέρας του Μοράν Μανουέλ Άνχελ, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά του όταν είδε τον γιο του που μόλις είχε κάνει ντεμπούτο με τη Ρεάλ κόντρα στη Σίτι.

Δεν είναι λίγο να κάνεις ντεμπούτο με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ειδικά στις μεγάλες ευρωπαϊκές βράδιές, όπου το φως… λάμπει εκθαμβωτικά. Μια νύχτα που θα θυμάται για πάντα στη ζωή του έζησε ο Μοράν Μανουέλ Άνχελ, τον οποίο έριξε στα πιτς ο Αρμπελόα στο 76’ στη θέση του Πιταρς.

Η Ρεάλ ήταν φοβερρή με τον Βαλβέρδε… να είναι σε φόρμα και να κάνει χατ-τρικ κόντρα στη Σίτι του Γκουαρδιόλα, αγκαλιάζοντας ουσιαστικά το εισιτήριο για τους «8» του Champions League για την πολυνίκη του θεσμού.

Μεγάλη στιγμή όμως δεν είναι μόνο για τους ποδοσφαιριστές τέτοιες νύχτες αλλά και για τους ανθρώπους τους, ευχή κάθε πατέρα είναι εξάλλου να δει το παιδί του να εκπληρώνει τα όνειρά του. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Άνχελ αντάλλαξε φανέλες με τον αρχηγό των «Πολιτών», Μπερνάρντο Σίλβα, πριν κατευθυνθεί προς τις εξέδρες.

🥺😍 ¡IMPRESIONANTE! El emotivo momento de Manuel Ángel con su padre tras su debut en Champions en el Bernabéu



❤️ Ojo a las palabras de su padre pic.twitter.com/R0r1eGFZp3 March 11, 2026

Εκεί τον περίμενε και ο πατέρας του, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε λυγμούς όταν είδε το γιο του…

«Νιώθω τεράστια περηφάνια», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του DAZN και πως δεν θα μπορούσε άλλωστε να νιώσει αλλιώς όταν ο γιος του αγωνίζεται για τη «Βασίλισσα».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο 21χρονος ήταν αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια, με τον 43χρονο τεχνικό να τον εμπιστεύεται και να τον φέρνει στο ρόστερ της πρώτης ομάδας μετά την προαγωγή του. Έτσι, με τόσες απουσίες που είχαν οι «μερένγκες», μπόρεσε να του δώσει την ευκαιρία.