Η Ρεάλ Μαδρίτης απέδειξε για ακόμη μια φορά πως το Champions League είναι η διοργάνωσή της, ρίχνοντας στο καναβάτσο τη Σίτι.

Για ακόμη μια βραδιά (11/3), η Ευρώπη υποκλίθηκε μπροστα στην ομάδα που ακούει στο όνομα Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τα αρκετά προβλήματα, την γκρίνια και την κακή εικόνα στη La Liga.

Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα μπήκε στη «μάχη» με τη Μάντσεστερ Σίτι ως αουτσάιντερ, παρότι αγωνιζόταν στην έδρα της, όμως κατάφερε να δώσει ένα (ακόμη) μάθημα, επικρατώντας 3-0 των Άγγλων, με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε απόλυτο πρωταγωνιστή με χατ-τρικ στο πρώτο ημίχρονο.

Οι «Μερένγχκες» έκαναν αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, της διοργάνωσης που, τι να κάνουμε, της ανήκει!

«Λαβωμένη» από τις απουσίες

Πριν τη σέντρα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ο Άλβαρο Αρμπελόα είχε να διαχειριστεί, εκτός της δυναμικότητας του αντιπάλου, και τις αδυναμίες της ομάδας του, ελέω των πολλών και σημαντικών απουσιών.

Βασικότερη; Μα φυσικά ο Κιλιάν Μπαπέ, με τον Γάλλο να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο εδώ και μήνες, πλέον όμως να προφυλάσσεται περισσότερο, αφού το Παγκόσμιο Κύπελλο πλησιάζει και ο ίδιος δεν θέλει να ρισκάρει τη συμμετοχή του σε αυτό.

Πέραν αυτού, εκτός μάχης είχαν τεθεί και οι Τζούντ Μπέλινγκχαμ, Άλβαρο Καρέρας, Έντερ Μιλιτάο, Ντάνι Θεμπάγιος, Νταβίντ Αλάμπα, και φυσικά ο Ροντρίγκο που υπέστη ρήξη χιαστού και θα επιστρέψει στα γήπεδα σε περίπου έναν χρόνο!

Κάκιστη στο πρωτάθλημα

Δεν ήταν όμως μονάχα οι απουσίες. Η Ρεάλ προερχόταν από δυο «εφιαλτικά» αποτελέσματα σε επίπεδο La Liga, δυο σερί ήττες από αντιπάλους σαφώς χαμηλότερης δυναμικής. Πρώτα, ήρθε το εκτός έδρας 2-1 από την Οσασούνα, ένα αποτέλεσμα που επανέφερε την Μπαρτσελόνα στην κορυφή.

Έπειτα, ήρθε η εντός έδρας «σφαλιάρα» με 0-1 από τη Χετάφε, στην πρώτη της νίκη στο «Μπερναμπέου» από το μακρινό 2008, βάζοντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση και εσωστρέφεια στους «Μερένγκχες», που βρίσκονται πλέον στο -4 από τη μεγάλη αντίπαλο στην κούρσα για τον τίτλο.

Δεδομένα, τα παραπάνω αποτελέσματα έφεραν και την απαραίτητη... δόση υπερβολής (;) από τον Τύπο, με τη Marca να αναφέρει πως η θέση του Άλβαρο Αρμπελόα μόνο ασφαλής δεν είναι και θα κριθεί κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, όπου υπάρχουν και τα πιο σημαντικά παιχνίδια σε Ισπανία και Ευρώπη.

🚨 Álvaro Arbeloa has suffered 𝗧𝗪𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗖𝗨𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗔𝗧𝗦 in La Liga. ❌😱🇪🇸



❌ Real Madrid 0-1 Getafe

❌ Osasuna 2-1 Real Madrid



It’s a first for Real Madrid since May 2019! 👀 pic.twitter.com/r29Z2LTfZb — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 3, 2026

Ρεάλ Μαδρίτης σημαίνει Champions League

Τόσα χρόνια όμως και το έργο παραμένει ίδιο. Παρά τις απουσίες, την κακή εικόνα εντός συνόρων, την γκρίνια και τον προβληματισμό, η «βασίλισσα» έριξε μια μεγαλοπρεπέστατη τριάρα στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και έκανε τον Τιερί Ανρί να αναρωτηθεί από που σκεφτόμαστε όλοι «Τι έχει αυτή η φανέλα;».

Οι ποδοσφαιριστές του Αρμπελόα τα έκαναν όλα -σχεδόν- τέλεια το βράδυ της Τετάρτης. Δεν «μάσησαν» από όσα γραφόντουσαν, βγήκαν στο χορτάρι και απέδειξαν για ακόμη ένα βράδυ πως η λευκή φανέλα είναι η πιο «βαριά» της Ευρώπης, όπως και αν είναι η κατάσταση.

Το έχει κερδίσει αυτό η Ρεάλ. Να γνωρίζει ο κάθε αντίπαλος, ακόμη και αν είναι η Μάντσεστερ Σίτι, ακόμη και αν είναι (όχι σε αυτή την περίπτωση) η πιο φορμαρισμένη ομάδα, πως δεν θα περάσει καλά. Πως απέναντί του έχει την ομάδα που το όνομά της μπαίνει δίπλα στο Champions League. Όχι μόνο λόγω των 15 κατακτήσεων, πολύ περισσότερο κυρίως λόγω των τόσων και τόσων βραδιών που η αμφισβήτηση έσβησε και έγινε υπόκλιση.

Για ακόμη μια φορά γίναμε μάρτυρες ενός σεμιναρίου, πως ο συγκεκριμένος σύλλογος όταν υποτιμηθεί, θα σε πληγώσει, γιατί έχει το know how. Μπορεί (είναι το πιθανότερο) να μην φτάσει μέχρι την 16η κούπα. Το μάθημα όμως που έδωσε στη Σίτι και την υπόλοιπη Ευρώπη φτάνει για να λάβει ένα ακόμη χειροκρότημα.