Χάνσι Φλικ: «Παράπονα του Αντσελότι για το πρόγραμμα; Εμείς είμαστε Μπάρτσα και όχι Ρεάλ»

Ο Χάνσι Φλικ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το φορτωμένο πρόγραμμα της ομάδας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει το ματς με την Οσασούνα (27/3) και απάντησε στα σχόλια του Αντσελότι σχετικά με τις 72 ώρες ξεκούρασης!

Η Μπαρτσελόνα θα παίξει το βράδυ της Πέμπτης (27/3, 22:00) το αναβληθέν παιχνίδι της κόντρα στην Οσασούνα, με τον Χάνσι Φλικ να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το πιεσμένο πρόγραμμα της ομάδας, ενώ ταυτόχρονα απάντησε στις... διαμαρτυρίες του Κάρλο Αντσελότι, που πρόσφατα δήλωσε ότι η Ρεάλ δεν θα ξανά παίξει παιχνίδι χωρίς 72 ώρες ανάπαυσης.

Οι Μπλαουγρκάνα βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς το πρόγραμμα είναι ασφυκτικό με επτά αγώνες σε μόλις 20 ημέρες. Το ματς με την Οσασούνα είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις αρχές Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του γιατρού της ομάδας, Κάρλες Μινιάρο.

Τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο για την ομάδα του Χάνσι Φλικ, καθώς η Μπαρτσελόνα θα αγωνιστεί χωρίς δύο βασικούς παίκτες, τον Ραφίνια και τον Ρόναλντ Αραούχο, οι οποίοι επέστρεψαν πρόσφατα από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νότια Αμερική.

Ο Γερμανός τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης ενόψει του ματς με την Οσασούνα (26/3), τόνισε : «Προτιμώ να μην μιλήσω για την αντίδρασή μου όταν έμαθα πότε θα δίναμε το ματς με την Τζιρόνα, δεν ήταν καλή. Μπορούμε να μιλήσουμε για το αυριανό παιχνίδι αλλά επίσης και για αυτό κόντρα στην Λεγκανές που γίνεται Σάββατο (12/4) πριν από το ματς με την Ντόρτμουντ (15/4).Όταν παίζεις εκτός έδρας στις 22:00 πάντα επιστρέφεις αργά στη βάση σου και αυτό δεν με ευχαριστεί. Ειδικά όταν βλέπεις άλλες ευρωπαϊκές λίγκες να κανονίζουν διαφορετικά το δικό τους πρόγραμμα. Όταν δίνεις ματς στο Champions League, δεν είναι Ρεάλ εναντίον Μπαρτσελόνα. Οφείλεις ως La Liga να προστατέψεις τις ομάδες σου, έτσι ώστε να πετύχουν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για να αλλάξω την κατάσταση απλά λέω τη γνώμη μου και ότι ανησυχώ. H UEFA και η FIFA λένε πως δεν μπορείς να δώσεις ματς πριν συμπληρωθούν 72 ώρες από τους αγώνες των εθνικών ομάδων αλλά η La Liga λέει “Ok” και το δεχόμαστε».

Ακόμη απαντώντας στον Αντσελότι για το φορτωμένο πρόγραμμα, ο Χάνσι Φλικ δήλωσε πως η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να δώσει τα πάντα, χωρίς δικαιολογίες: «Παράπονα του Αντσελότι για το πρόγραμμα; Εμείς είμαστε Μπάρτσα κα όχι Ρεάλ. Και είμαστε πολύ πολύ υπερήφανοι που είμαστε Μπάρτσα. Αυτή τη στιγμή κάθε ματς και κάθε εβδομάδα είναι σημαντική.Δεν μπορείς να κατακτήσεις το πρωτάθλημα ή το Champions League αλλά μπορείς να τα χάσεις και δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν χρειαστεί να δίνουμε ματς κάθε τρεις ημέρες θα το κάνουμε, είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό».

🚨🎙️| Flick: "Real Madrid's complaint about schedule? We're Barça, not Real Madrid and I'm proud of that." #fcblive 🔥 pic.twitter.com/duhV8q7Non