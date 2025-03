Στο εξ’ αναβολής παιχνίδι πρωταθλήματος με την Οσασούνα, η Μπαρτσελόνα νίκησε άνετα με 3-0 και έμεινε μόνη πρώτη στην La Liga, στο +3 από την Ρεάλ Μαδρίτης και στο +7 από την Ατλέτικο. Αποχώρησε τραυματίας (ξανά) ο Ντάνι Όλμο.

Καμία από τις δύο ομάδες δεν ήθελε να αγωνιστεί σήμερα (27/03), αλλά η ισπανική λίγκα αποφάνθηκε και, υποχρεωτικά, Μπαρτσελόνα και Οσασούνα κατέβηκαν στον αγωνιστικό χώρο για να δώσουν το εξ’ αναβολής παιχνίδι της 27ης αγωνιστικής, το οποίο δεν είχε διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου λόγω του τραγικού χαμού του εκ των γιατρών της καταλανικής ομάδας, Κάρλες Μινιάρο Γκαρθία.

Η ομάδα του Χάνζι Φλικ ήταν ουσιαστική, δεν φόρτσαρε και, με το άνετο 3-0, έμεινε μόνη πρώτη στην βαθμολογία της La Liga, στο +3 από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης και στο +7 από την Ατλέτικο, κάνοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Χωρίς Πάου Κουμπαρσί, Ρόναλντ Αραούχο, Ραφίνια και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ξεκίνησαν οι Μπλαουγκράνα, ενώ με πολλές απουσίες παρατάχθηκε και η ομάδα της Παμπλόνα (πιο σημαντικές Φλαβιέν Μπογιόμο, Λούκας Τορό, Μπράιαν Θαραγόθα και Άντε Μπούντιμιρ), αφού θα δώσει και αυτή δύο αγώνες μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν «φουριόζοι» από το ξεκίνημα, με στόχο να… καθαρίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και, αφού απείλησαν με τον Ντάνι Όλμο, ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 11ο λεπτό, όταν ο Φρένκι Ντε Γιονγκ με ωραία κάθετη βρήκε τον Αλεχάντρο Μπάλντε, η σέντρα του οποίου στην καρδιά της περιοχής βρήκε ως αποδέκτη τον Φεράν Τόρες, ο οποίος άνοιξε το σκορ με προβολή, φτάνοντας αισίως τα 14 γκολ την φετινή σεζόν.

