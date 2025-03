Μετά το «διπλό» επί της Βιγιαρεάλ, ο Κάρλο Αντσελότι προειδοποίησε ότι η Ρεάλ δεν θα κατέβει ξανά σε αγώνα εάν δεν έχει μεσολαβήσει ένα σεβαστό διάστημα ξεκούρασης για τους παίκτες του!

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να πέρασε από την έδρα της Βιγιαρεάλ με ανατροπή και να βρίσκεται στην κορυφή της La Liga, ωστόσο ο Κάρλο Αντσελότι εξέφρασε για ακόμη μία φορά τα παράπονά του για το πρόγραμμα της Βασίλισσας.

Το προηγούμενο 24ωρο ο Ιταλός τεχνικός φάνηκε ενοχλημένος στη συνέντευξη Τύπου αναφορικά με το ότι η Ρεάλ έπρεπε να παίξει το Σάββατο (15/3), δηλαδή λιγότερο από τρεις ημέρες μετά το παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League που οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Μετά το ματς με τη Βιγιαρεάλ, ο Αντσελότι δήλωσε κατηγορηματικά ότι η ομάδα του δεν θα κατέβει ξανά σε αγώνα εάν οι παίκτες του ξεκουραστούν για τόσο λίγο! Τόνισε μάλιστα ότι ζήτησε από τη La Liga δύο φορές να αλλάξει η ώρα της αναμέτρησης, αλλά η απάντηση που έλαβε ο σύλλογος ήταν αρνητική.

«Ζητήσαμε από τη La Liga να αλλάξει η ώρα του αγώνα δύο φορές. Αλλά τίποτα. Αυτή είναι η τελευταία φορά που παίξαμε ένα παιχνίδι χωρίς 72 ώρες ανάπαυσης. Δεν θα παίξουμε αν επαναληφθεί», είπε χαρακτηριστικά ο Αντσελότι.

🚨⚠️ Ancelotti: “This is the last time we played a game without 72 hours of rest”.



“We will NOT show up and NOT play if it happens again”.



“We asked La Liga to change the time of the game TWICE. But nothing”. pic.twitter.com/NoDJuUWTMu