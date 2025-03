Ο Κιλιάν Μπαπέ εξέφρασε πόσο εξαντλημένος ένιωθε μετά το τελευταίο σφύριγμα του ματς της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Βιγιαρεάλ, το οποίο διεξήχθη λιγότερο από 72 ώρες μετά τη ρεβάνς με την Ατλέτικο που πήγε στα πέναλτι.

Η ψυχολογία στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στα ύψη, όχι όμως και η φυσική κατάσταση των παικτών της μετά την πρόκριση-θρίλερ επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League και το διπλό επί της Βιγιαρεάλ που ακολούθησε λιγότερο από 72 ώρες μετά.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε τα έντονα παράπονα του Κάρλο Αντσελότι τόσο πριν, όσο και μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Θεράμικα», με την κατάπτωση των παικτών των Μερένγκες να αποτυπώνεται από το τελευταίο σφύριγμα κιόλας, όπως στην περίπτωση του MVP, Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, σκόρερ και των δύο τερμάτων στη νίκη της Βασίλισσας, φάνηκε από το τηλεοπτικό πλάνο να αναφωνεί «είμαι πτώμα», ενώ εξέφρασε το πόσο εξαντλημένος ένιωθε και στις δηλώσεις που έκανε αργότερα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Όλοι παρακολούθησαν το ματς με την Ατλέτικο και είδαν τι έγινε. Ήταν ένα ματς γεμάτο ένταση και ενθουσιασμό επί 120 λεπτά. Ήταν προφανές από την προθέρμανση πόσο κουρασμένοι ήμασταν. Τι δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει όμως πάντα να σέβεσαι το έμβλημα της ομάδας σου και να παλεύεις μέχρι το τέλος. Δώσαμε τα πάντα και ευτυχώς ήταν αρκετό για να νικήσουμε».

