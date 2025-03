Τσάβι: «Γιατί να μη δουλέψω και σε άλλη ομάδα της La Liga εκτός της Μπαρτσελόνα;»

Ο Τσάβι μίλησε για όλους και για όλα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France Football, αναφερόμενος στο «αποτύπωμά» του στην Μπαρτσελόνα, αλλά και στο ενδεχόμενο του να προπονήσει άλλη ομάδα της La Liga.

Μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα το περασμένο καλοκαίρι, ο Τσάβι είναι ελεύθερος και περιμένει τη μεγάλη πρόταση που θα τον δελεάσει ώστε να επιστρέψει στους πάγκους. Ο θρύλος των Μπλαουγκράνα είχε την ευκαιρία να μιλήσει για τα πεπραγμένα του ως παίκτης και ως προπονητής των Καταλανών, μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο France Football.

Ο Τσάβι μίλησε για το τι σημαίνει για τον ίδιο η Μπαρτσελόνα, αλλά και για τις προσδοκίες που υπήρχαν όταν ανέλαβε, με βάση τα όσα είχε πετύχει ως ποδοσφαιριστής.

«Η Μπαρτσελόνα δεν είναι απλά ένας σύλλογος, είναι κάτι περισσότερο από θρησκεία. Να επιστρέψω να δουλέψω; Δεν υπάρχει κάτι κανονισμένο, είμαι ανοιχτός σε προτάσεις. Γιατί να μην δουλέψω σε άλλη ομάδα της La Liga; Ψάχνω ένα συναρπαστικό πρότζεκτ, έχω τη φιλοδοξία να κατακτήσω τρόπαια. Οι προσδοκίες στην Μπαρτσελόνα για μένα ως προπονητής ήταν υψηλές, λόγω του ρεκόρ μου ως παίκτης. Κάποιες φορές αυτό λειτούργησε εις βάρος μου. Ίσως να ήμουν παραπάνω συναισθηματικός, αλλά αυτή η εμπειρία ήταν πραγματικό μάθημα. Παραδέχομαι ότι έκανα κάποια λάθη στην Μπαρτσελόνα. Εάν κοιτάξετε το ρεκόρ μου όταν ήμουν στην Μπαρτσελόνα, είναι πολύ θετικό. Επειδή ο σύλλογος περνούσε μία από τις χειρότερες περιόδους στην ιστορία του, ίσως την χειρότερη από την αρχή του αιώνα», είπε μεταξύ άλλων ο 45χρονος προπονητής που δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο του να επιστρέψει στο ισπανικό πρωτάθλημα για κάποια άλλη ομάδα.

«Πέρα από τους τίτλους, αισθάνομαι πολύ υπερήφανος για το γεγονός ότι εμπιστεύτηκα τη νέα γενιά και παιδιά όπως οι Φερμίν, Λαμίν Γιαμάλ, Πάου Κουμπαρσί και Αλεχάντρο Μπαλντέ. Αυτοί αντιπροσωπεύουν το μέλλον του συλλόγου και με κάνουν περήφανο», πρόσθεσε ο Τσάβι αναφερόμενος στα νέα ταλέντα που πλέον αποτελούν μέλη του βασικού κορμού της Μπαρτσελόνα.

