Ρεάλ Σοσιεδάδ (3-0 εντός έδρας την Λεγανές) και Μπέτις (2-1 εκτός έδρας την Χετάφε) μπήκαν ακόμα πιο γερά στο «κόλπο» των ευρωπαϊκών εισιτηρίων της La Liga – Πάρτι με γκολάρες στο Σαν Σεμπαστιάν, αποβολή του (και πάλι θετικού!) Άντονι στο σόου του Ίσκο.

Εξαιρετικό το μομέντουμ για Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μπέτις στην κρίσιμη καμπή της σεζόν, αφού αμφότερες δείχνουν αποφασισμένες και, κυρίως, έτοιμες για να παλέψουν μέχρι τέλους για το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω της ισπανικής La Liga.

Η ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν, παρά την κούραση από το 5-2 επί της Μίντιλαντ για τα πλέι οφ του Europa League την Πέμπτη (20/02), έδειξε χαρακτήρα και, παρά την μαχητικότητα της Λεγανές, έφτασε στη νίκη με 3-0 στο «Ρεάλε Αρένα», ανεβαίνοντας στην όγδοη θέση, ισόβαθμη με την Μαγιόρκα (έχει ματς λιγότερο) και στο -1 από τις Ράγιο Βαγιεκάνο και Μπέτις που είναι ακριβώς από πάνω της.

Ο Αρσέν Ζακαριάν με «κεραυνό» έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ (12’), η οποία δέχθηκε πίεση στην συνέχεια από τους Μαδριλένους, ο Άλεξ Ρεμίρο ήταν πολύ σταθερός κάτω από τα δοκάρια και ο Τάκε Κούμπο (48’) με τον Γιόν Ολασαγάστι (80’) φρόντισαν να «κλειδώσουν» την δεύτερη νίκη στα τελευταία τρία παιχνίδια, πριν από το πρώτο μεγάλο ραντεβού με την Ρεάλ Μαδρίτης για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, στο ίδιο γήπεδο την Τετάρτη (26/02, 22:30).

Στο «Κολισέουμ Αλφόνσο Πέρεθ» της Μαδρίτης, η Μπέτις επιβεβαίωσε την ανοδική της πορεία και, αφήνοντας και αυτή πίσω την κούραση από τον αγώνα με την Γάνδη για τα πλέι οφ του Europa Conference League, πέρασε πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό σκορ (2-1) από την έδρα της σκληροτράχηλης Χετάφε.

Για άλλη μια φορά, ο αναγεννημένος στην Σεβίλλη Άντονι ήταν σημείο αναφοράς, αφού αυτός… προετοίμασε το πρώτο γκολ του Ίσκο (18’), ενώ συνεργάστηκε με τον «Κούτσο» Ερνάντες, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι με το οποίο ο Ίσκο έκανε το 0-2 (77’).

OMG ANTONY WHAT A RUN !!!!!!

WHAT AN ASSIST !!!!



ISCO SCORES !!!!!!!



pic.twitter.com/AdC67wX7RH