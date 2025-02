Ήταν ο Μέσι ή ο Γιαμάλ; Ο θαυματουργός 17χρονος κατάφερε να ντριμπλάρει τη μισή ομάδα της Αλαβές ξύπνησε μνήμες από την εποχή που ένας Αργεντινός μάγος «χόρευε» στη Βαρκελώνη.

Λίγα πράγματα στο ποδόσφαιρο μπορούν να ενθουσιάσουν τον κόσμο, όσο μια επιτυχημένη ντρίμπλα. Πόσω δε μάλλον όταν η μια διαδέχεται την άλλη, το σλάλομ παίρνει μορφή χιονοστιβάδας και κανείς δεν μπορεί να δαμάσει τον «χορευτή» πίσω από τη μπάλα. Δυο από τις πιο διάσημες τέτοιες φάσεις στο ποδόσφαιρο είχαν «εκφραστές» τους Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι.

Ο πρώτος όταν διέλυσε την Αγγλία στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986 και ο δεύτερος όταν σκόραρε σε αγώνα Κυπέλλου κόντρα στη Χετάφε, έχοντας ντριμπλάρει πρωτίστως όλη την ομάδα. Και πλέον ήρθε η σειρά του 17χρονου Λαμίν Γιαμάλ να προστεθεί σε αυτό το κλειστό γκρουπ. Αν και η δική του ενέργεια βέβαια δεν ολοκληρώθηκε με γκολ, παραμένει ασύλληπτα εντυπωσιακή.

Ούτε έναν, ούτε δυο, ούτε τρεις, αλλά πέντε ποδοσφαιριστές άφησε πίσω του ο θαυματουργός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος σε μια στιγμή ατόφιας μαγείας πέρασε τη μισή Αλαβές και κέρδισε τον θαυμασμό του γηπέδου, αλλά και ολόκληρου του ποδοσφαιρικού πλανήτη.

Stop what you’re doing and watch this absurd run by Lamine Yamal 🪄



(via @FCBarcelona)pic.twitter.com/ajJWNTiP2c