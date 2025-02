Νέο επεισόδιο κριτικής γύρω από τη διαιτησία στη La Liga, με τη Ρεάλ να παραπονιέται για κόκκινη στον Ρόμερο της Εσπανιόλ και τους... διαιτητές να τη δικαιώνουν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εκτροχιάστηκε πλήρως από την καλή φόρμα που διένυε το τελευταίο διάστημα, καθώς υπέστη ήττα - σοκ στη Βαρκελώνη με 1-0 από την Εσπανιόλ κι επέτρεψε σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα να ανακτήσουν ελπίδες τίτλου πριν από το Derbi Madrileno στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Παρόλα αυτά σε ακόμα ένα ματς στην Ισπανία ο διαιτητής και το VAR κατάφεραν να τραβήξουν τα βλέμματα για τους λάθος λόγους. Αυτή τη φορά εκείνη που διαμαρτύρεται είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ζήτησε την αποβολή του Κάρλος Ρομέρο στο 60΄για επικίνδυνο τάκλιν στον Κιλιάν Μπαπέ, το οποίο ωστόσο τιμωρήθηκε με απλή κίτρινη.

Σε ένα από τα γνωστά παιχνίδια της μοίρας μάλιστα ο Ρομέρο ντύθηκε και σκόρερ της Εσπανιόλ στο 85΄για να χαρίσει το τρίποντο στους Καταλανούς, σε ένα ματς που προκάλεσε πολλά παράπονα από πλευράς Μερένγκες.

Την επομένη του αγώνα η «Marca» πήγε το θέμα ένα βήμα παραπέρα και ρώτησε δέκα διαιτητές για τη συγκεκριμένη φάση, όλοι εκ των οποίων τόνισαν πως πρόκειται για καθαρή κόκκινη κάρτα. Μερικοί μάλιστα έκαναν λόγο για ένα «ένα από τα χειρότερα λάθη που έχουν γίνει εδώ και χρόνια», ενώ άλλοι παραδέχθηκαν πως δεν χρειαζόταν καν η συνδρομή του VAR για να παρθεί η σωστή απόφαση.

Η κίτρινη στον Ρομέρο πάντως αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά από διαμαρτυρίες φέτος για τη διαιτησία στην Ισπανία, όπως τα παράπονα της Θέλτα για τον μη καταλογισμό πέναλτι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» σε ματς Κυπέλλου κόντρα στη Ρεάλ ή το πέναλτι που ζήτησε η Μπαρτσελόνα εις βάρος του Ζιλ Κουντέ κόντρα στη Χετάφε.

Mbappé was clearly running away with the ball, Carlos Romero had no chance of catching up except to make that horrible tackle



This should be a straight red card pic.twitter.com/JHmhJctqdR