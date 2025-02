Με γκολ του Κάρλος Ρομέρο, ο οποίος νωρίτερα είχε φλερτάρει με αποβολή, η Εσπανιόλ λύγισε την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης (1-0), η οποία έχασε και με τραυματισμό τον Αντόνιο Ρούντιγκερ και απέχει πλέον μόνο έναν βαθμό από την δεύτερη Ατλέτικο, την οποία υποδέχεται την επόμενη αγωνιστική.

Οτιδήποτε έχει σχέση με την Βαρκελώνη πληγώνει φέτος την Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά τις δύο συντριβές κόντρα στην Μπαρτσελόνα σε πρωτάθλημα και τελικό Σούπερ Καπ, το κακό τρίτωσε για την Βασίλισσα κόντρα στην άλλη ομάδα της καταλανικής πρωτεύουσας.

Η Εσπανιόλ, η οποία παλεύει για την παραμονή της, νίκησε 1-0 την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι και έβαλε «φωτιά» στην μάχη τίτλου της La Liga, αφού η δεύτερη Ατλέτικο, μετά και τη νίκη επί της Μαγιόρκα, πλησίασε στον έναν βαθμό, λίγες ημέρες πριν από το μεταξύ τους ντέρμπι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (Σάββατο 08/02, 22:00).

Οι Καταλανοί ξεκίνησαν με πίεση ψηλά για να δυσκολέψουν την κυκλοφορία των Μαδριλένων, οι οποίοι χρειάστηκαν μερικά λεπτά για να ελέγξουν τον ρυθμό ενός αγώνα που σημαδεύτηκε αναμφίβολα από τον τραυματισμό του Αντόνιο Ρούντιγκερ.

Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός ένιωσε ένα τσίμπημα στον δεξιό μηρό και αποχώρησε μετά το πρώτο 15λεπτο, με τα σούπερ απαιτητικά παιχνίδια με Ατλέτικο και Μάντσεστερ Σίτι να έρχονται σε λίγες ημέρες.

Το σοκ της αποχώρησης του Ρούντιγκερ έβγαλε για λίγο εκτός ρυθμού την Ρεάλ, με τον Τζόφρε να απειλεί με σουτ που μπλόκαρε ο Τιμπό Κουρτουά και το δεύτερο «χαστούκι» να έρχεται με το ακυρωθέν, καταπληκτικό γκολ του Βινίσιους Ζούνιορ, εξαιτίας φάουλ του Κιλιάν Μπαπέ που είχε προηγηθεί.

Το… μη γκολ του επιστρέφοντα από τιμωρία Βραζιλιάνου ήταν η μοναδική φάση άξια αναφοράς στην επίθεση για την Ρεάλ σε ένα πολύ ισορροπημένο και φτωχό σε ευκαιρίες πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ μπήκε πιο αποφασισμένη να φτάσει στο γκολ, αλλά ο Τζουάν Γκαρθία, ένας καταπληκτικός τερματοφύλακας που το προηγούμενο καλοκαίρι απασχόλησε την Άρσεναλ και δεδομένα θα πάρει μεταγραφή για μεγαλύτερη ομάδα το επόμενο, είπε «όχι» σε προσπάθειες των Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Μπαπέ (εις διπλούν) και Ροντρίγκο.

Στο 62’ έγινε μια φάση που, εν πολλοίς, έκρινε και το ματς. Ο Κάρλος Ρομέρο έκανε πολύ σκληρό φάουλ από πίσω στον Μπαπέ, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα, αλλά ο διαιτητής του έδειξε κίτρινη, χωρίς μάλιστα να τον καλέσει το VAR για να το τσεκάρει.

Resumen de la vergüenza de arbitraje de hoy: 🔸Min 9: Jofre hace una mano voluntaria clamorosa en el área, no se pita penalty. Min 61: Romero hace una entrada criminal a Mbappé, no ve la roja. Min 85: Romero marca el gol del Espanyol. Una más y van... pic.twitter.com/x7kZTwAsra

Και ο συγκεκριμένος παίκτης έμελλε να σημειώσει το μοναδικό γκολ του αγώνα, όταν στο 85’ πλάσαρε εύστοχα από κοντά ύστερα από εξαιρετική αντεπίθεση των γηπεδούχων και σέντρα του Ομάρ Ελ Χιλαλί.



CARLOS ROMERO HAS GIVEN ESPANYOL THE LEAD IN THE 85TH MINUTE



