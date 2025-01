Ρονάλντο: «Ο γιος μου λέει ότι ο Μπαπέ είναι καλύτερος από μένα, ποιος έχει όμως περισσότερα γκολ;»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραδέχθηκε πως ο γιος του θεωρεί ανώτερο τον Μπαπέ, με τον Πορτογάλο να αστειεύεται και να δίνει την πρέπουσα απάντηση.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτέλεσε τον «βασιλιά» της Μαδρίτης στα εννιά χρόνια που μεγαλούργησε στην ισπανική πρωτεύουσα, καταγράφοντας συνολικά 451 γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του οι Μαδριλένοι βλέπουν στο πρόσωπο του Κιλιάν Μπαπέ τον επόμενο μεγάλο σκόρερ της ομάδας, ο οποίος έπειτα από ένα αργό ξεκίνημα έχει αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του στην Ισπανία.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του μάλιστα παραδέχθηκε πως ο γιος του είναι μεγάλος φαν του Μπαπέ και θεωρεί πως ο Γάλλος είναι καλύτερος από τον πατέρα του, όμως ο Πορτογάλος απάντησε... δεόντως.

«Ο γιος μου, Ματέτο, λατρεύει τον Μπαπέ. Μου λέει ότι ο Μπαπέ είναι καλύτερος από μένα. Του απαντάω ότι ο πατέρας του ήταν καλύτερος, ποιος έχει περισσότερα γκολ;» αστειεύτηκε ο «CR7», ο οποίος με τη σειρά του αποτέλεσε το ίνδαλμα του Μπαπέ στην εφηβική του ηλικία.

Ronaldo's son told Cristiano that Mbappe is better than him 😂



Ronaldo's response is golden 😭 pic.twitter.com/FSivRn9yjj