Τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα και ο τρόπος διαχείρισης του ρόστερ, έχουν φέρει τον Κάρλο Αντσελότι σε δύσκολη θέση και η θέση του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει πιο αβέβαιη από ποτέ.

Τη δεύτερη γερή «σφαλιάρα» και μάλιστα ξανά μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» δέχτηκε η Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά την τεσσάρα από την Μπαρτσελόνα μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι ηττήθηκε και από τη Μίλαν μέσα στη Μαδρίτη, με τους «ροσονέρι» να επικρατούν με 3-1 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Σύμφωνα με το «relevo» τα τελευταία αποτελέσματα, η εικόνα που παρουσιάζει η Ρεάλ και η διαχείριση του ρόστερ έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον Κάρλο Αντσελότι. Όπως αναφέρει το ισπανικό Μέσο, η θέση του Ιταλού στην τεχνική ηγεσία της Βασίλισσας δεν μοιάζει καθόλου σίγουρη πλέον και όλα θα εξαρτηθούν από τα επόμενα αποτελέσματα της ομάδας της πρωτεύουσας.

Ρεάλ Μαδρίτης: Οι νέοι Galacticos βυθίζονται εκ των έσω

Πέρα από τα αρνητικά αποτελέσματα και την κακή εικόνα που παρουσιάζει η Ρεάλ Μαδρίτης από την έναρξη της σεζόν, η διοίκηση της Βασίλισσας έχει πολλά ερωτηματικά και όσον αφορά με τη διαχείριση του ρόστερ από τον Αντσελότι.

Σύμφωνα με το «relevo» η πτώση της απόδοσης του Τζουντ Μπέλινγκχαμ είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που φέρνουν τον Αντσελότι με την πλάτη στον τοίχο. Η οπισθοχώρηση του Άγγλου χαφ στον αγωνιστικό χώρο έχει αλλάξει τα δεδομένα τόσο για τον ίδιο τον 21χρονο όσο και για τη Ρεάλ, καθώς η απόδοση του νεαρού μέσου έχει πέσει σημαντικά, επηρεάζοντας φυσικά και το σύνολο γενικότερα.

Στο στρατόπεδο της Βασίλισσας θεωρούν επίσης σημαντικούς τους Γκιουλέρ και Έντρικ. Η Ρεάλ δαπάνησε αρκετά χρήματα για να αποκτήσει τους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές και στη διοίκηση περιμένουν καλύτερη διαχείριση ώστε να κάνουν αμφότεροι το step up και να βοηθήσουν τόσο στο άμεσο μέλλον όσο και μακροπρόθεσμα. Ο Αντσελότι έχει να λύσει πολλά προβλήματα. Καλείται να βρει την κατάλληλη «φόρμουλα» για να χωρέσει σωστά όλους τους σούπερ σταρ του ρόστερ και παράλληλα να δώσει ευκαιρίες στους... ανερχόμενους. Φυσικά ο Φλορεντίνο Πέρεθ περιμένει και άμεση αγωνιστική ανάκαμψη και επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα προκειμένου να μην προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας με τον Ιταλό τεχνικό...

