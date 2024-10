Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Φερμίν Λόπες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα μέχρι το 2029, με ρήτρα που αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.

Η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε τον έγκριτο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος είχε κάνει γνωστό ότι ο σύλλογος βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Φερμίν Λόπες για την επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας. Ο 21χρονος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα, με ισχύ μέχρι το 2029, πράγμα το οποίο ανακοίνωσαν οι Καταλανοί μέσω των social media.

Η ρήτρα αποδέσμευσης την οποία περιλαμβάνει το συμβόλαιό του ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκάλυψε η «Mundo Deportivo».

Here’s to many more years as a Blaugrana, Fermín 💙❤️ pic.twitter.com/5NWzTlcOJI