Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει στο στόχαστρο τον Αλεξάντερ-Άρνολντ του οποίου το συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ λήγει το καλοκαίρι του 2025.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει στα «ραντάρ» της τον Αλεξάντερ-Άρνολντ, του οποίου το συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Η Βασίλισσα μάλιστα κινείται ήδη για την απόκτησή του, καθώς ο Άγγλος διεθνής μπακ έχει απορρίψει μέχρι στιγμής όλες τις προτάσεις ανανέωσης που του έχουν γίνει από τους Κόκκινους.



Η Ρεάλ βλέπει την περίπτωση του Άλεξάντερ-Άρνολντ ως ευκαιρία και ελπίζει να τον αποκτήσει ως ελεύθερο, όπως είχε κάνει στο παρελθόν με τον Κιλιάν Μπαπέ. Οι Μαδριλένοι αναζητούν ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας και πιστεύουν ότι ο 25χρονος Άγγλος είναι το ιδανικό πρόσωπο για να καλύψει το κενό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η στενή φιλία του Αλεξάντερ-Άρνολντ με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο οποίος είναι ήδη μέλος της Ρεάλ, μπορεί να επηρεάσει θετικά την απόφασή του.

