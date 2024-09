Ο Τιμπό Κουρτουά έχει υποστεί τραύμα στον απαγωγό του αριστερού του ποδιού και θα μείνει στα... pits τουλάχιστον μέχρι το τέλος του διαλείμματος των εθνικών ομάδων.

Δικαιολογημένη ήταν η ανησυχία στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος είχε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του ντέρμπι κόντρα στην Ατλέτικο, για την 8η αγωνιστκή της La Liga.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας ναι μεν ολοκλήρωσε το ματς, υποβλήθηκε δε σε εξετάσεις το πρωί της Δευτέρας (30/9) προκειμένου να υπολογιστεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.Όπως έγινε γνωστό, ο γκολκίπερ της Βασίλισσας έχει τραυματιστεί στον απαγωγό του αριστερού του ποδιού και δεν θα μπορέσει να επιτρέψει στη δράση τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του διαλείμματος των εθνικών ομάδων.

Ο 32χρονος τερματοφύλακας θα επιστρέψει για το ματς κόντρα στη Θέλτα, στις 19 Οκτωβρίου.

