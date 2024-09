Μέσω επίσημης ενημέρωσης η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε πως ο Κίλιαν Μπαπέ έχει υποστεί ζημιά στον αριστερό του μηρό και τα Μέσα της χώρας τονίζουν πως ο Γάλλος σταρ θα μείνει εκτός για τις επόμενες τρεις εβδομάδες

«Πονοκέφαλος» για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Κάρλο Αντσελότι ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας (29:09/22:00) με την Ατλέτικο. Ο λόγος φυσικά για τον Κίλιαν Μπαπέ ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το τελευταίο νικηφόρο παιχνίδι με την Αλαβές και σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα ο Γάλλος σούπερ σταρ θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες τρεις εβομάδες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ρεάλ, ο Κίλιαν Μπαπέ έχει υποστεί ζημιά στον αριστερό του μηρό. Το «Athletic» τονίζει πως ο Γάλλος σταρ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, κάτι που αυτομάτως τον θέτει νοκ άουτ για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Πέρα από το ντέρμπι της Μαδρίτης, ο Μπαπέ θα χάσει και το παιχνίδι με τη Λιλ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ενώ δεν θα συμπεριληφθεί ούτε στις επιλογές του Ντεσάν για τα παιχνίδια του Nations League.

