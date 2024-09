Ο Κιλιάν Μπαπέ αποχώρησε με ενοχλήσεις στον μηρό στο παιχνίδι με την Αλαβές και στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων και το μέγεθος της ζημιάς.

Πύρρειος αποδείχθηκε τελικά η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Αλαβές. Η Βασίλισσα κατάφερε να επικρατήσει των Βάσκων με 3-2, ωστόσο ο Κάρλο Αντσελότι υποχρεώθηκε να αντικαταστήσει τον Κίλιαν Μπαπέ στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε ο Γάλλος σούπερ σταρ στον μηρό του.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στην Ισπανία, ο Μπαπέ ένιωσε ένα μικρό «τσίμπημα» στο σημείο του μηρού του και ο Αντσελότι σε συνεννόηση με τους γιατρούς της Ρεάλ αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Γάλλο στο 80ο λεπτό του αγώνα. Ο 26χρονος σούπερ σταρ αναμένεται να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις εντός των επόμενων ωρών ώστε να μάθουν εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.

Αναμενόμενα στο στρατόπεδο της Ρεάλ επικρατεί αγωνία, καθώς το επόμενο της παιχνίδι είναι το μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης (29/09, 22:00) απέναντι στην Ατλέτικο.

🚨⚪️ Kylian Mbappé will undergo tests in the next 24/48h due to minor discomforts in his thigh.



Real Madrid staff will assess Mbappé this week to understand the details of his injury, as @JLSanchez78 reports. pic.twitter.com/ZxFNFhCS6F