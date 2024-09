Δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» αναφέρει ότι ο Κέιλορ Νάβας είναι διατεθειμένος να υπερασπιστεί την εστία της Μπαρτσελόνα, αντικαθιστώντας τον τραυματία Τερ Στέγκεν.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν έχει προκαλέσει προβληματισμό στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, καθώς οι Μπλαουγκράνα θα πρέπει να βρουν το άτομο που θα καθίσει κάτω από τα γκολπόστ τους, αντικαθιστώντας τον Γερμανό.

Πολλά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί και αφορούν ελεύθερους γκολκίπερ. Η «Mundo Deportivo», που έχει δημοσιεύσει μια λίστα με τερματοφύλακες που θα μπορούσαν να ταιριάξουν στους Καταλανούς, επέστρεψε με νέο ρεπορτάζ που αναφέρει ότι ο... εκλεκτός μπορεί να είναι ο Κέιλορ Νάβας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο 37χρονος Κοσταρικανός είναι το μεγάλο φαβορί για τη θέση, παρά το ότι βρίσκεται χωρίς ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Παρί Σεν Ζερμέν, στην οποία αγωνιζόταν από το 2019, ενώ βρισκόταν κάτω από την εστία της Ρεάλ Μαδρίτης μία πενταετία.

Ο ίδιος μένει στη γενέτειρά του και προπονείται μόνος του, ενώ ο μάνατζέρ του διατηρεί άριστες σχέσεις με τους Καταλανούς, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

🚨🚨🌕| BREAKING: Keylor Navas wants to join Barcelona! He would be happy to replace Ter Stegen and he would join immediately as he does not have an existing contract with any club.



His salary will NOT be a problem. @martinezferran 🇨🇷🔵🔴🔥 pic.twitter.com/YKP21J5BVP