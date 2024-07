Ο Λαμίν Γιαμάλ αποφάσισε να αφήσει το 27 που φορούσε στην Μπαρτσελόνα και να αλλάξει αριθμό, ακολουθώντας τα βήματα του Λιονέλ Μέσι.

Ο Λαμίν Γιαμάλ έλαμψε στα γήπεδα της Γερμανίας στο φετινό EURO. Ο νεαρός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα ήταν κομβικός στην κατάκτηση του EURO 2024 με τη «Φούρια Ρόχα», συμβάλλοντας τα μέγιστα με ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.

Ο Γιαμάλ επέστρεψε στη βάση του στη Βαρκελώνη και αφού ξεκουραστεί θα ενταχθεί στις προπονήσεις για να μπει στο mood της νέας σεζόν. Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα θέλει να προφυλάξει τον Γιαμάλ και για αυτό έχει παρθεί η απόφαση να μην ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα στις ΗΠΑ. Παράλληλα οι «μπλαουγκράνα» δεν θέλουν να εξαντλήσουν με... πίεση τον 17χρονο και για αυτό οι δύο πλευρές έχουν αποφασίσει να μην φορέσει ακόμα το 10 στην πλάτη του ο νεαρός άσος.

Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, ο Γιαμάλ θα αλλάξει τον αριθμό της φανέλας του και από τη νέα σεζόν θα έχει στην πλάτη του το 19, ακολουθώντας τα χνάρια του Λιονέλ Μέσι ο οποίος είχε φορέσει τον συγκεκριμένο αριθμό πριν βάλει το θρυλικό 10 στην πλάτη του. Ο Γιαμάλ αναμένεται να έχει στην πλάτη του το 19 μέχρι να «ψηθεί» καλά και όταν νιώσει ο ίδιος έτοιμος, τότε θα γίνει και η μεγάλη αλλαγή ώστε να κουβαλήσει το 10 στην πλάτη του, όντας 100% έτοιμος για αυτό το βαρύ φορτίο.

