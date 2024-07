Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα αποφάσισαν να αφήσουν εκτός τον Λαμίν Γιαμάλ από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στις ΗΠΑ έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν ξανά όσα βίωσαν με τον Πέδρι.

Το άστρο του Λαμίν Γιαμάλ έλαμψε στα γήπεδα της Γερμανίας. Ο 17χρονος εξτρέμ κατάφερε να βγάλει μάτια με την εθνική ομάδα της Ισπανίας και να κατακτήσει το EURO 2024 με τη «Φούρια Ρόχα», επικρατώντας με 2-1 της Αγγλίας στον μεγάλο τελικό του Βερολίνου.

Ο Γιαμάλ επέστρεψε στην Ισπανία και ήδη βρίσκεται στη Βαρκελώνη, όπου και συναντήθηκε με τον νέο προπονητή της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ. Ο Γιαμάλ θα έχει μερικές ημέρες ακόμα ελεύθερες ώστε να ξεκουραστεί, προτού ενταχθεί στις προπονήσεις για την προετοιμασία της νέας σεζόν. Σύμφωνα ωστόσο με τα Μέσα της Βαρκελώνης, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έχουν αποφασίσει να αφήσουν εκτός του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στις ΗΠΑ τον 17χρονο ώστε να τον προφυλάξουν από το ενδεχόμενο τραυματισμού.

Τα πολλά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο Πέδρι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν βάλει... μυαλό στους «μπλαουγκράνα». Ο Πέδρι είχε αγωνιστεί σε περισσότερα από 60 παιχνίδια την πρώτη του χρονιά στην Μπαρτσελόνα και από τότε αντιμετωπίζει συνεχώς διάφορα θέματα. Αυτό ακριβώς θέλει να προλάβει με τον Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα και για αυτό έχει αποφασιστεί να μην ακολουθήσει την αποστολή στις ΗΠΑ και να κάνει μερικές προπονήσεις μόνος του στη Βαρκελώνη όταν ολοκληρωθεί η άδεια του.

🚨| JUST IN: After analyzing the situation in detail, Barça has decided that it is best for Lamine Yamal and the rest of the Spanish Euro finalists not to travel to the USA for the pre-season tour.



The club prioritizes the physical and mental rest of the players after a very… pic.twitter.com/cQ9fxd1oVW