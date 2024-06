Τέλος από την αγαπημένη του Σεβίλλη ο Ράμος

Η Σεβίλλη ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με τον 38χρονο Σέρχιο Ράμος.

Ένα χρόνο κράτησε η νέα περιπέτεια του Σέρχιο Ράμος στην Σεβίλλη μετά την επιστροφή του στην ομάδα της καρδιάς του το περασμένο καλοκαίρι. Η ομάδα της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε πως η συνεργασία του με τον 38χρονο Ισπανό ποδοσφαιριστή έφτασε στο τέλος της.

Εκείνος δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το τέλος της καριέρας του, οπότε παραμένει ανοιχτό το αν θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο ή θα... κρεμάσει τα παπούτσια του. Φέτος, ήταν απόλυτα ενεργός στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας φτάνοντας τις 37 συμμετοχές σκοράροντας επτά γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 3,3 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.

ℹ️ @SergioRamos will not stay at #SevillaFC.