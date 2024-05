Ο Σέρχιο Ράμος αποχαιρέτησε διαδικτυακά τους οπαδούς της Σεβίλλης...

Το βράδυ τς Κυριακή ολοκληρώθηκε με την 38η αγωνιστική, η σεζόν 2023/2024 της La Liga. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας στροφής, η Μπαρτσελόνα επικράτησε εκτός έδρας της Σεβίλλη, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από το «αντίο» του Τσάβι Ερνάντεθ αλλά και από εκείνο του Σέρχιο Ράμος στην ομάδα της Ανδαλουσίας.

Μετά την αναμέτρηση ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός, έστειλε ένα μήνυμα στους οπαδούς του. «Είναι το τέλος μιας περίπλοκης σεζόν, αλλά πολύ ιδιαίτερης για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την άνευ όρων αγάπη και υποστήριξή σας, sevillistas. Είστε στην καρδιά μου,» έγραψε ο Ισπανός στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Εδώ το μήνυμά του:

Llega a su fin una temporada complicada, pero muy especial para mí. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo incondicional, sevillistas. Os llevo en mi corazón. 🤍❤️

A complicated but very special season for me comes to an end. Thank you very much for your love and… pic.twitter.com/j2HGJu1Ge2