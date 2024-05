Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Χάνσι Φλικ και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού.

Όλα έτοιμα για να σφραγιστεί η μεγάλη ανατροπή στην Μπαρτσελόνα! Ο Χάνσι Φλικ βρίσκεται πλέον μια ανάσα από τον «μπλαουγκράνα» πάγκο, με τον Τσάβι να ετοιμάζεται να... χαιρετήσει, σχεδόν έναν μήνα μετά την ανακοίνωση της παραμονής του!

Οι δηλώσεις του Καταλανού ήταν η... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Λαπόρτα. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα φέρεται να νιώθει προδομένος από τον Τσάβι και για αυτό έχει ήδη ετοιμάσει τα πάντα για να τον απομακρύνει άμεσα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ντέκο βρίσκεται σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Φλικ τις τελευταίες ώρες. Ο Γερμανός από την πλευρά του έχει εκφράσει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον του να προπονήσει τους «μπλαουγκράνα».

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει εντείνει την πίεση της τις τελευταίες ώρες, με τον Φλικ να είναι η Νο1 επιλογή του Λαπόρτα.

🔵🔴 Barcelona are pushing in contacts with Hansi Flick, he's been waiting for Barça option as his favorite one for months.



Flick, never in talks with Chelsea and fully focused on Barça option if Xavi will leave the club.



He's the main option for president Laporta. pic.twitter.com/dl3zptDUGF