Έτοιμη να προσφέρει το μεγάλο και βαρύ 10 στον 16χρονο Γιαμίν Γιαμάλ είναι η Μπαρτσελόνα.

Πρόκειται με διαφορά για τον πιο ελπιδοφόρο ποδοσφαιριστή που έχει η Μπαρτσελόνα στο ρόστερ της την δεδομένη στιγμή. Ο Γιαμίν Γιαμάλ έχει καταφέρει να ξεχωρίσει φέτος στην Μπαρτσελόνα και να εδραιωθεί για τα καλά στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, παρότι ακόμα βρίσκεται μόλις στο 16ο έτος ηλικίας του.

Ο 16χρονος ακραίος επιθετικός διανύει μια ονειρική χρονιά, βάσει των συνθηκών και της ηλικίας του. Σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις φέτος με τα «μπλαουγκράνα» μετράει 6 γκολ και 8 ασίστ, όντας ένας εκ των κορυφαίων επιθετικών της ομάδας του Τσάβι. Και σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, οι «μπλαουγκράνα» ετοιμάζονται να τον επιβραβεύσουν με κάτι πολύ... μεγάλο. Όπως τονίζει η «Sport» η διοίκηση της Μπαρτσελόνα σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να δώσει στον Γιαμάλ τη φανέλα με το πολύ βαρύ 10.

Χωρίς να έχει αποφασιστεί κάτι οριστικά, οι άνθρωποι του κλαμπ είναι πεπεισμένοι πως ο Γιαμάλ θα είναι ο ηγέτης της ομάδας τα επόμενα χρόνια. Δεν θέλουν ωστόσο να επαναληφθεί ό,τι συνέβη με τον Φάτι ο οποίος ανέλαβε το μεγάλο φορτίο που άφησε ο Μέσι όταν αποχώρησε το 2021. Για αυτό άλλωστε η απόφαση δεν είναι οριστική, καθώς στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα δεν θέλουν να προσθέσουν περισσότερη πίεση σε ένα 16χρονο παιδί που τώρα ξεκίνησε τα... σοβαρά βήματα στο ποδόσφαιρο.

Όπως και να έχει πρόκειται για μια είδηση που επιβεβαιώνει τις μεγάλες προσδοκίες που έχουν στη Βαρκελώνη από τον Γιαμάλ ο οποίος έχει ήδη δείξει ότι ήρθε για να μείνει και μάλιστα για πολλά χρόνια.

Άλλωστε στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα είναι τόσο σίγουροι για το πρότζεκτ του 16χρονου που απέρριψαν πρόταση 200 εκατομμύριων ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν, παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος.

🚨 Although there are doubts since Barça don’t want to pressure on him, some within the club are convinced that Lamine Yamal has the personality needed to wear the #10. It would also do well on a commercial level, his shirt would sell. @sanantheone #FCB 🔟🔵🔴⭐️ pic.twitter.com/irOGGXuFvx