Μουνιαΐν: Αποχωρεί για πρώτη φορά από την Μπιλμπάο στα 31 του - «Αγάπη μου ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας» (vid)

Ο Ίκερ Μουνιαΐν ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από την αγαπημένη του Αθλέτικ Μπιλμπάο στο φινάλε της σεζόν όπως ανακοίνωσε μέσω βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας.

Ο Ίκερ Μουνιαΐν, ένας παίκτης... σημαία για την Αθλέτικ Μπιλμπάο, αναμένεται να αποχωρήσει από την αγαπημένη του ομάδα το προσεχές καλοκαίρι έχοντας περάσει όλη την μέχρι τώρα ποδοσφαιρική του ζωή στο κλαμπ από την χώρα των Βάσκων.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Αθλέτικ Μπιλμπάο στους επίσημους λογαριασμούς της ο ίδιος τόνισε πως όλο αυτό το διάστημα που πέρασε στην ομάδα ήταν το καλύτερο της ζωής του, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι του με την «αγάπη» του.

Δείτε το βίντεο της ανακοίνωσης της αποχώρησής του:

❤ 𝗜𝘁'𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝘆 𝗹𝗶𝗳𝗲.



𝗕𝘂𝘁 𝗻𝗼𝘄, 𝗺𝘆 𝗹𝗼𝘃𝗲,



𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗮𝘆𝘀.



© Our captain announces his departure after 15 seasons with the first team.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/d99pIvGxKK