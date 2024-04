Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ τραυματίστηκε μετά από μονομαχία με τον Βαλβέρδε και έγινε αλλαγή στο πρώτο μέρος του ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα. Χειροκροτήθηκε από τους θεατές του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Άτυχος ο Φρένκι Ντε Γιονγκ. Στο φινάλε του πρώτου μέρους του Clasico ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ο 26χρονος χαφ τραυματίστηκε μετά από μονομαχία με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε και χτύπησε στον αστράγαλο του.

Ο Ολλανδός μέσος δεν μπορούσε να συνεχίσει, αποχώρησε με φορείο και κάλυψε το πρόσωπο του με τα χέρια του. Από την πλευρά τους οι φίλοι της Βασίλισσας έδειξαν ποδοσφαιρικό πολιτισμό και χειροκρότησαν τον ποδοσφαιριστή της μεγάλης αντιπάλου.

📽️ - Frenkie de Jong looks to have picked up a really serious injury. He even has to get on a stretcher.pic.twitter.com/XRux3mJCEf