Σύμφωνα με το «Athletic» η διοίκηση της Μπαρτσελόνα θα εξαντλήσει τις πιθανότητες να αλλάξει την απόφαση του Τσάβι. Στη λίστα του Άγιαξ ο Καταλανός κόουτς.

Ρευστά είναι τα δεδομένα της υπόθεσης Τσάβι. Ο Καταλανός τεχνικός έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό πως θα φύγει από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν, όμως κάτι τέτοιο βρίσκει αντίθετη τη διοίκηση του κλαμπ. Με δημόσιες τοποθετήσεις του τόσο ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα, Ζουάν Λαπόρτα, όσο και ο αθλητικός αντιπρόεδρος του κλαμπ έχουν εκφράσει την ελπίδα τους για... ανατροπή, η οποία δεν είναι μόνο φιλολογική.

Σύμφωνα με το «Athletic» η διοίκηση της Μπάρτσα έχει θέσει ως στόχο να κρατήσει στις τάξεις της τον 44χρονο κόουτς. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η παραμονή του Τσάβι είναι στόχος του Λαπόρτα, καθώς δεν υπάρχουν «ιδανικοί» αντικαταστάτες στον ορίζοντα, ενώ σημαντικός παράγοντας είναι και η οικονομική στενότητα του κλαμπ.

■ Xavi says he still intends to leave

■ But Laporta out to change his mind

■ No ‘ideal’ other candidates - and money tight

■ PSG tie crucial to next steps



Barcelona want Xavi to stay as manager next season - with their search for a replacement now on pause.



📝 @polballus