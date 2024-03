Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέθεσε πρόταση 200 εκατομμυρίων για τον Γιαμίν Γιαμάλ ωστόσο η Μπαρτσελόνα απάντησε αρνητικά!

Διατεθειμένη να «σπάσει» τα ταμεία ήταν για ακόμη μια φορά η Παρί Σεν Ζερμέν! Σύμφωνα με δημοσιογράφο της «Marca» η Παρί κατέθεσε πρόταση 200 εκατομμυρίων ευρώ για τον Γιαμίν Γιαμάλ, τον 16χρονο αστέρα της Μπαρτσελόνα!

Η απάντηση των «μπλαουγκράνα» ωστόσο ήταν αρνητική. Παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια, η Μπαρτσελόνα δεν θέλησε καν να μπει σε διαπραγματεύσεις καθώς θεωρεί ότι ο Γιαμάλ θα είναι ο επόμενος ηγέτης της ομάδας. Ο 16χρονος διανύει μια εκπληκτική σεζόν και ήδη μετράει 6 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, όντας ο μεγαλύτερος κίνδυνος της επιθετικής γραμμής της ομάδας του Τσάβι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μπαπέ ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες για τη Μαδρίτη. Οι άνθρωποι της Παρί κινήθηκαν για τον Γιαμάλ κάνοντας... all in ωστόσο βρήκαν τοίχο.

