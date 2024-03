Παρά το επεισοδιακό φινάλε στο Βαλένθια - Ρεάλ και την αποβολή του για διαμαρτυρίες, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ χαιρέτησε κάθε πιτσιρικά που τον περίμενε μετά το τέλος του ματς.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ σκόραρε για τη Ρεάλ Μαδρίτης στην εκπνοή του αγώνα με τη Βαλένθια, αλλά ο διαιτητής δε μέτρησε το τέρμα και απέβαλε τον Άγγλο για διαμαρτυρίες, σε ένα άκρως επεισοδιακό φινάλε που όμως δεν καθόρισε τη συμπεριφορά του νεαρού άσου!

Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι τα συναισθήματα ήταν τεταμένα με την εξέλιξη που είχε το παιχνίδι, ο 20χρονος μέσος αφιέρωσε χρόνο για να χαιρετήσει κάθε πιτσιρικά που συνάντησε μετά το παιχνίδι. Μίλησε μαζί τους, υπέγραψε αυτόγραφα και έβγαλε φωτογραγίες.

Φυσικά το βίντεο έχει γίνει viral στα social media με όλους τους φιλάθλους να τον επαινούν για την στάση του.

Δείτε το:

Despite a frustrating end to his night in Valencia, Jude Bellingham didn’t let one kid go without a photo. 👏



Top bloke. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/6Vcy9l1cNq