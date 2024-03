Ο Χιλ Μανθάνο ακύρωσε το γκολ του Μπέλινγκχαμ στην εκπνοή του αγώνα με τη Βαλένθια και στη συνέχεια απέβαλε τον Άγγλο με απευθείας κόκκινη λόγω διαμαρτυρίας.

Χάος στο τέλος του Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια, με τον διαιτητή του αγώνα Χιλ Μανθάνο να σφυρίζει τη λήξη ενώ η μπάλα ήταν στον αέρα και... κατευθυνόταν στο κεφάλι του Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Το γκολ της «βασίλισσας» [που θα της έδινε τη νίκη] δεν μέτρησε με τους παίκτες να εξοργίζονται και να ζητούν τα ρέστα από τον έμπειρο ρέφερι ο οποίος απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρία τους Μπέλινγκχαμ και Ρούντιγκερ.

Ο Άγγλος, σκόρερ του γκολ, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που μόλις είχε συμβεί και πλησίασε τον διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί λέγοντάς του: «Είναι ένα γ@μημέν@ γκολ! Η μπάλα είναι στον αέρα!», φώναξε ο παίκτης της «βασίλισσας» με τον Μανθάνο να απαντά με απευθείας κόκκινη. Αυτή η απόφαση εξόργισε τον Κάρλο Αντσελότι περισσότερο από το ίδιο το «ακυρωθέν» γκολ!

«Δεν το καταλαβαίνω, γιατί ο Μπέλινγκχαμ μίλησε με πολύ ευγενικό τρόπο», δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός μετά τον αγώνα. «Και επειδή είπε ότι "είναι ένα καταραμένο γκολ", θα μείνει εκτός από ένα ματς».

Ο Χιλ Μανθάνο επικύρωσε αυτά τα λόγια στα πρακτικά, αν και πρόσθεσε ότι το έκανε με «επιθετική στάση και φωνές».

Jude Bellingham to referee Gil Manzano: “It’s a f*cking goal, the ball is in the air. What the f*ck is that.”



The referee sent him off. #ValenciaRealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/WvblAZFqEA