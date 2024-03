Οι Ισπανοί αποκαλύπτουν ότι ο Χιλ Μανθάνο είχε προειδοποιήσει τους ποδοσφαιριστές ότι μετά το κόρνερ της Ρεάλ Μαδρίτης θα σφύριζε τη λήξη της αναμέτρησης.

Μεγάλος ντόρος έχει προκληθεί από χθες το βράδυ στην La Liga λόγω της τελευταίας φάσης στο παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βασίλισσα δεν έφυγε με το διπλό από το «Μεστάγια» παρότι κατάφερε να βρει δίχτυα στο φινάλε με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Διότι ο Χιλ Μανθάνο αποφάσισε να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα, την ώρα που ο Μπραχίμ Ντίαθ έκανε τη σέντρα στην περιοχή των «νυχτερίδων».

Embarrassing moment when Jude Bellingham's goal was disallowed and the chief robbers Real Madrid got robbed. pic.twitter.com/nHBWmck0mV